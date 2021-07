Mit der konstanten Entwicklung des Einzelhandels, sowie der ansässigen Unternehmen als Arbeitgeber, wuchs auch das Verkehrsaufkommen. Als Hauptzufahrt war die Kreuzung Waldshuter Straße/Industriestraße teilweise so überlastet, dass es oft zu Verkehrsstaus in beide Richtungen kam. Wer beispielsweise an einem Samstag im E-Center seinen Wocheneinkauf erledigen wollte, musste mit Wartezeit rechnen. Entspannung brachte hier die Ansiedelung des Dehner Garten-Center im Jahr 2016. Mit dem Bau des Fachmarkts wurde eine neue Ausfahrt in Richtung des Zolls, sowie der Autobahnzufahrt A¦98 gebaut. Für weitere Entspannung sorgte eine moderne Ampelanlage, die sich bei ihrer Schaltung auf die jeweils aktuelle Taktfrequenz des Verkehrs richtet.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gewerbegebiets ist die Automobilbranche. Vom Kauf eines Autos oder motorisiertem Zweirad bis hin zu den notwendigen Reparaturen oder Wartungen ist alles geboten. Mit der größten Arbeitgeber des Gewerbegebiet Tiengen West ist die Firma BBC Cellpack Electrical Products in der Carl-Zeiss-Straße, die an ihrem Standort Tiengen rund 180 Arbeitnehmer beschäftigt.

Tiengen (tpr) Das Gewerbegebiet Tiengen-West bietet ideale Bedingungen für Handwerk, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe sowie auch des Handels. Aber nicht immer waren die Wege für die Vielseitigkeit des Handels so offen wie sie heute sind. So musste beispielsweise für die Ansiedelung eines großflächigen Elektromarktes auf dem Grundstück des ehemaligen toom-Baumarkts mit einem Gemeinderatsbeschluss 2012 die Änderung des Zentrenkonzepts mit Sortimentseinteilung vorgenommen werden.

Tiengen – Es sind sicher mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher, die jede Woche die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten im Gewerbegebiet Tiengen West nutzen oder mit der Anfahrt über die Industriestraße ihren Arbeitsplatz erreichen. Neben einer Vielzahl an Einzelhandelsgeschäften der verschiedensten Branchen und Spezialisierungen, sind auch diverse Handwerksbetriebe, Werkstätten, kleine und mittelständige Unternehmen im Gewerbegebiet Tiengen West ansässig und machen so das Areal zu einem vielseitig interessanten Gebiet für den Landkreis. 38,4 Hektar umfasst das Gewerbegebiet, welches von Waldshut oder dem Zoll kommend am Ortsrand von Tiengen liegt.

Begonnen hat alles 1967 mit dem Bau der Industriestraße, die heute auch der Hauptzubringer in das Gewerbegebiet ist. Von hier aus wurde nach und nach das Areal in Richtung Tiengener Innenstadt erschlossen. Es entstand die Carl-Zeiss-Straße, Badstraße, Philipp-Reis-Straße und die Karl-Benz-Straße, welche direkt an ein Wohnbaugebiet angrenzt. Auch im Gewerbegebiet selbst sind diverse Wohnhäuser zu finden, was die Gegend deutlich als Mischgebiet deklariert. Neben dem Tiengener Freibad sind einige andere Sport- und Freizeitmöglichkeiten vorhanden und bieten so zusammen mit den zentralen Einkaufsmöglichkeiten den Anwohnern eine gute Lage.