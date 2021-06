Waldshut – Von einem reinen Gewerbegebiet kann man bei der Schmittenau, welche zwischen den Toren von Waldshut und der Grenze zur Schweiz liegt, nicht reden. Allein die ehemaligen Siedlungshäuser, ursprünglich gebaut für damalige Mitarbeiter der Lonza, verweisen darauf, dass es sich schon immer um ein Mischgebiet gehandelt hat. Größer, als von der direkt angrenzenden Bundesstraße 34 zu erkennen, erstreckt sich der auch als Stadtteil bekannte Bereich bis an das Ufer des Rheins und weiter bis zum sogenannten Rheinschloss. Während der östliche Teil der Schmittenau von Gewerbe, Handwerk und Handel geprägt ist, findet man im westlichen Teil eher Ein- und Mehrfamilienhäuser, sowie kleinere Dienstleistungsgewerbe für den täglichen Bedarf.

Der Nähe zum Rhein war es auch geschuldet, dass ein Teil des heute gewerblich genutzten Areals, hauptsächlich die Fuller- und Felsenauer Straße, sowie die Klingnauer Straße, lange als klassisches Überschwemmungsgebiet galten. Auch eine Mülldeponie befand sich in dem Gebiet, bevor Unternehmen das Areal besiedelten. Heute ist dort beispielsweise ein Standort des Deutschen Roten Kreuzes, die Holzwarth GmbH, Ebi Bedachungen oder der VfB Waldsut 1910 e.V. zu finden. Für Unternehmen besonders interessant ist ein Firmenstandort in der Schmittenau allein schon durch die direkte Lage an der Grenze zur Schweiz. Diesen Vorteil entdeckten in den vergangenen Jahren auch einige Paket-Shops für sich, die mit dem zentralen und einfach zu erreichenden Standort ihren Kunden einen zusätzlichen Service bieten können.

Dieser große Vorteil brachte bis vor einigen Jahren auch gleichermaßen Nachteile mit sich. Straßen und Grundstückseinfahrten waren oft durch parkende Lastwagen zugeparkt, die mit der Verzollung ihrer Waren beschäftigt waren. Nicht selten wurde auch an Wochenenden das Ortsbild durch parkende Lastwagen geprägt.

Für die Anwohner und auch für die dort angesiedelten Firmen war die Situation mit einem immer steigenden Verkehrsaufkommen nicht tragbar. Seit die Verzollungen in das Lonza-Areal verlegt werden konnten, hat sich die Situation in der Schmittenau entspannt.