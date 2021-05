von Ursula Freudig

Kinder, die ein Instrument erlernen und später vielleicht mit der Stadtmusik Waldshut große Auftritte erleben möchten, können dafür jetzt die Weichen stellen: Ab sofort sind Anmeldungen für das mittlerweile sechste Kunterbunt-Vororchester möglich. Start ist im September. Derzeit treffen sich die 14 Kinder des aktuellen Vororchesters wegen Corona mit Orchesterleiter Frank Amrein jeden Dienstag von 15.45 bis 16.45 Uhr online.

Info und Anmeldung Doris Baumann, Jugendleiterin der Stadtmusik Waldshut, gibt Auskünfte über das Vororchester Kunterbunt und nimmt Anmeldungen unter der E-Mail (doris_baumann@gmx.de) entgegen. Ein gutes Einstiegsalter ist etwa acht Jahre. Der digitale Informationsabend findet am 7. Juni, um 20 Uhr, statt. Anmeldungen ebenfalls bei Doris Baumann, Zugang per Link. Weitere Infos finden Sie hier

Doris Baumann, Jugendleiterin bei der Stadtmusik Waldshut, betreut das Projekt. Die Zuversicht ist bei allen Beteiligten groß, dass schon bald wieder in Präsenz geprobt werden kann. Wenn vielleicht auch „nur“ im Freien in kleineren Gruppen. Das Vororchester Kunterbunt der Stadtmusik Waldshut gibt es seit 2011. Unzählige Kinder haben in ihm ihre ersten musikalischen Schritte gemacht. Das Besondere am „Kunterbunt-Projekt“ ist die Zweigleisigkeit: Die Kinder spielen von Anfang an gemeinsam in einem Orchester und präsentieren ihre Fortschritte nicht nur bei Elternvorspielen, sondern auch in der Öffentlichkeit. Für die Mitgliedschaft im Vororchester zahlen die Eltern nichts.

Parallel zum dortigen Proben und Musizieren erhalten die Kinder an der Musikschule Südschwarzwald Einzel- oder Gruppenunterricht. Die Gebühren dafür müssen die Eltern übernehmen. Ausflüge stehen zusätzlich auf dem Programm. Die Stadtmusik Waldshut hat ein großes Instrumentenlager, ist das gewünschte Instrument dabei, stellt sie dem Kind auch das Instrument zur Verfügung. Nach zwei bis drei Jahren im Vororchester Kunterbunt können Kinder in der Regel ins Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut wechseln. Nach Aussage von Doris Baumann tun dies jeweils rund zwölf Kinder. Vier ehemalige „Kunterbunt-Kinder“, erzählt sie, spielen mittlerweile sogar im Hauptorchester der Stadtmusik Waldshut.

Fast alle Kinder nutzen die Möglichkeit, vor dem Wechsel einen Leistungsnachweis zu erbringen. „Die meisten legen noch im Vororchester das Juniorabzeichen des Blasmusikverbandes ab“, berichtet Doris Baumann. Den Kindern mache es auf jeden Fall viel Spaß, bereits ihre ersten Töne mit anderen in einem Orchester zu spielen. Oft haben sie Geschwister oder Eltern, die ebenfalls in einem der drei Orchester der Stadtmusik Waldshut spielen. In „Normaljahren“ geht die Stadtmusik in die Schulen, um die Instrumente und das Vororchester vorzustellen. Da dies wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist, findet demnächst ein Online-Informationsabend zu den erlernbaren Instrumenten statt.