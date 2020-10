von Heinz J. Huber

Lebenslängliche Haft fordert die Anklage für zwei Brüder, die im April in Zell-Riedichen beim nächtlichen Überfall auf zwei Arbeitskollegen in einer Ferienwohnung einen 38 Jahre alten Mann erschlugen und einen zweiten schwer verletzten. Nach mehr als einem Monat Verhandlung vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen hörte das Schwurgericht am Dienstag die Strafanträge.

Für Staatsanwalt Tobias Haselwander hat sich bei der Beweisaufnahme das Bild eines „kaltblütigen Mordes“ bestätigt. Die Anwälte Bülent Döger und Oliver Maier, Nebenklagevertreter für die Mutter und die Tochter des Getöteten, schlossen sich diesem Antrag an.

Urs Gronenberg, Verteidiger des 22-jährigen Angeklagten D., dem die schweren Kopfverletzungen des überlebenden Opfers zugerechnet werden, sah bei dem Duo „keinen klaren Tatplan“. Ihm sei es um das geraubte Geld gegangen, eine Tötungsabsicht habe nicht dazugehört.

Beim 27 Jahre alten A., der den verhängnisvollen Schlag gegen das Todesopfer geführt haben soll und der im Prozess auch gestand, verwies Verteidiger Jan Tschentscher auf massive seelische Probleme. Diese hat der psychiatrische Gutachter im Prozess teilweise bestätigt. Der Verteidiger hält 13 Jahre Haft für schuldangemessen.

Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Martin Hauser will ihr Urteil am Freitag, 6. November, um 11 Uhr verkünden. Die Verhandlung findet wegen der Corona-Pandemie im katholischen Gemeindehaus in Waldshut statt.