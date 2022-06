Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Die Spätzünder wollen beim Schwyzertag die Eröffnungsparty auf dem Marktplatz rocken

Die bekannte und beliebte Coverband spielt am Freitag, 1. Juli, zum Auftakt des großen Heimatfests auf dem Marktplatz in Tiengen. Die Musiker stecken mitten in den Proben.