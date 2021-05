von Alfred Scheuble

Der Tag nach der Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan (Gurtweiler Ordensgründer der Salvatorianer) stand ganz im Zeichen der Dankbarkeit und der Festesfreude.

Die Seligsprechung Der aus Gurtweil stammende Gründer des Salvatorianer-Ordens, Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan (1848 bis 1918), wurde am 15. Mai durch Papst Franziskus in der Lateranbasilika in Rom seliggesprochen. Voraussetzung war unter anderem ein von der Kirche als Wunder anerkanntes Ereignis. Demzufolge soll ein brasilianisches Elternpaar 2014 ein Baby erwartet haben, bei dem eine unheilbare Erkrankung festgestellt worden sei. Als Mitglieder einer Gruppe von Laien-Salvatorianern begannen die Eltern, Pater Jordan im Gebet um seine Fürsprache bei Gott anzurufen. Das Kind wurde völlig gesund am 8. September 2014, dem Todestag des Ordensgründers, geboren.

Coronabedingt konnte nur diese kleine Delegation aus Gurtweil an der Seligsprechung von Pater Jordan teilnehmen (von links): Pfarreimitglied Andreas Hauser, Alfred und Cornelie Scheuble sowie die beiden Verwandten Roland Jordan mit Tochter Svenja aus der Nachkommenschaft des Bruders von Pater Jordan. Eine der Fürbitten während der Seligsprechung durfte Roland Jordan vortragen. | Bild: Salvatorianer-Pater Hubert Veeser

Bereits um 11 Uhr traf sich die „Salvatorianische Familie“ auf dem Petersplatz zum Angelus-Gebet mit Papst Franziskus. Freudenjubel erscholl, als der Papst die Seligsprechung von Pater Jordan ansprach.

In dieser Reliquienmonstranz (monstranzförmiges Reliquiar), die während der Seligsprechung in der Lateranbasilika in Rom von Livia Maria aus Brasilien zum Altar getragen wurde, ist eine Reliquie (ein irdischer Überrest des Verstorbenen) des Seligen Pater Jordans aufbewahrt und dient seiner religiösen Verehrung. | Bild: Alfred Scheuble

Nach diesem ersten, sonntäglichen Tageshöhepunkt markierte dann die Dankfeier in der Basilika im Petersdom mit Kardinal Pietro Parolin eine beeindruckende Glaubensdemonstration.

Der Selige Pater Jordan benutzte zu Lebzeiten diesen Globus, den ein afrikanischer Salvatorianerpater während der Seligsprechung zum Altar trug. | Bild: Alfred Scheuble

Mit einer besinnlichen sowie stimmungs- und auch freudvollen Prozession zu Ehren des Seligen Paters Jordan zur hochgelegenen Mariengrotte im Vatikan endete der Zyklus der zweitägigen Seligsprechung des in Gurtweil 1848 geborenen Bürgers Johann Baptist Jordan.

Auf dem geografischen Höhepunkt des Vatikans, an der Mariengrotte, fand die Seligsprechung von dem Mutter Gottes verehrenden Pater Jordan ihren offiziellen Abschluss. Hinten, rechts am Zaun der Generalobere der Salvatorianer Pater Milton Zonta und vorn, rechts Pater Augustin Van Baelen, Generalsekretär. | Bild: Alfred Scheuble

Die ursprünglich im Anschluss an die Seligsprechung vorgesehenen Dankfeierlichkeiten in Freiburg i.Br., in Fribourg-Tafers (Schweiz) und in Gurtweil wurden wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben.