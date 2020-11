von Stefanie Garcia Lainez

Nicht erst seit der Corona-Krise ist der Schweizer Einzelhandel in der vom Einkaufstourismus geprägten Grenzregion unter Druck. In den Städten Bad Zurzach und Baden schließt jetzt die Karl-Vögele-Gruppe ihre Filialen. Nach dem im Oktober angekündigten Kahlschlag steht jetzt fest: Zwei Filialen von Vögele Shoes in den Regionen Baden und Zurzibiet schließen. Am 13. Dezember geht der Laden an der Badstraße in Baden zu, am 19. Dezember folgt auch die einzige Filiale im Zurzibiet in Bad Zurzach.

Nicht mehr rentabel

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Schuhhändler Karl Vögele AG 60 von seinen 160 Filialen schließt. Ende Januar 2021 macht auch der Discounter-Shop Bingo in Döttingen zu. „In der Tat sieht sich Vögele Shoes im Falle von Bad Zurzach zur Schließung seiner Filiale gezwungen“, bestätigt Max Bertschinger, CEO der Karl Vögele AG. Diese sei, auch wegen der Coronapandemie, nicht mehr rentabel betreibbar. Die Discountkette Bingo Shoes werde sukzessive eingestellt, wie bereits früher kommuniziert, weil sie nicht mehr in die Gesamtstrategie der Mutterfirma, der CCC-Gruppe, passe. „In Baden ist der Fall anders gelagert“, so der Unternehmenschef weiter. „Dort plant der Besitzer eine Umnutzung der Ladenfläche.“ Die drei restlichen Filialen von Vögele Shoes im Bezirk Baden in der Wettinger Center Passage, im Shoppi Tivoli in Spreitenbach und in der Stadt Mellingen bleiben offen.

Freie Fläche

Wer an der Badener Badstraße auf Vögele Shoes folgt, ist noch unklar. Die Liegenschaft gehört einer Tochtergesellschaft des Zürcher Versicherungskonzerns Swiss Life. „Der Nachmieter für die Badstraße 14 in Baden ist noch nicht bekannt“, sagt Mediensprecherin Tatjana Stamm. „Die Fläche ist vielfältig nutzbar, auch Zwischennutzungen sind möglich. Wir führen derzeit Gespräche mit Interessenten.“ Für die Filiale in Bad Zurzach wird ebenfalls noch nach einem Nachmieter gesucht. Auf 724 Quadratmetern im Erdgeschoss des Zurzi-Parks werden noch etwas länger als einen Monat Schuhe verkauft.

Auch positive Aspekte

Dass Vögele Shoes aus dem Zurzibiet verschwindet, bedauert Peter Andres, der seit diesem Jahr für Standortförderer der Region Zurzibiet ist. „Das bedeutet erneut Ladenfläche, die frei wird“, sagt er. Es seien zurzeit keine leichten Zeiten für das Gewerbe. „Womöglich hat die Nähe zur Grenze noch eine Rolle gespielt“, vermutet Peter Andres, der dem Wegzug von Vögele Shoes auch etwas Positives abgewinnt. „Es kann eine Chance sein, dass auf den beliebten Laden wiederum etwas Gutes folgt.“

Wandel in der Branche

Etwas entspannter beurteilt der Badener Standortförderer Thomas Lütolf das Aus von Vögele Shoes. „Der Ladenmix der Stadt wird nicht wesentlich darunter leiden“, sagt er. An der Bad­straße befinden sich mit Bata, Tiefenbacher, Ochsner Sport und Dosenbach noch vier weitere Schuhläden. Aktuell würden sechs Läden in der Innenstadt leer stehen. „Das sind drei Prozent aller Läden“, so Lütolf. „Außerdem wird die Bekleidungsindustrie in Zukunft in den Innenstädten nicht mehr die gleich große Rolle spielen wie früher.“ So seien früher insbesondere an der Badstraße große Kleider- und Schuhketten stark vertreten gewesen. „Sie konnten sich die Mietpreise leisten. Im Gegensatz zu kleinen, regionalen Detaillisten.“

Kleine Einzelhändler statt Ketten

Unterdessen seien die Ladenmietpreise in den Erdgeschossen unter Druck geraten. „Kleinere Läden oder Nischenanbieter finden wieder ihren Weg zurück in die Innenstadt“, sagt Lütolf. Er nennt das Beispiel Changemaker, der seit zwei Jahren an der Badstraße nachhaltig und fair produzierte Produkte verkauft. „Das war ein Glücksfall für die Stadt“, so der Standortförderer. Ein weiteres Beispiel befindet sich ein paar Hundert Meter weiter. Dort verkauft seit diesem Frühjahr der Aarauer Familienbetrieb Hoerbar unter anderem Hörgeräte.

Das Unternehmen

Die Karl-Vögele-Gruppe, die seit Juni 2018 mehrheitlich zur polnischen CCC Group gehört, leidet seit Längerem unter sinkenden Umsätzen. Die Konkurrenz von Onlinehändlern wie Zalando ist groß. Und in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie dem zweitgrößten Schuh­händler der Schweiz zusätzlich schwer zu schaffen.