von Markus Wassmer

Die Schrifttafel am Wegkreuz in Eschbach wurde vor einigen Jahren Ziel von Zerstörungswut. Sie ist nun wieder hergestellt und eingebaut. Aus den Scherben der alten Tafel konnte zwar der Text nicht mehr ermittelt werden. Den Originaltext fand man aber in den Aufzeichnungen aus dem Jahr 2012 von dem Heimatforscher Franz Falkenstein, der im Zuge der Erfassung der Kleindenkmälern über jedes Wegkreuz ein Dokument angelegt hat.

Den Dorfbewohnern war es ein Anliegen, dass diese Schrifttafel wieder erneuert wird, weil unter anderem die Jahreszahl 1916 darauf steht. Die Kosten für die neue Tafel wurden komplett durch viele kleine Spenden der Eschbacher Bürger gedeckt. Markus Wassmer organisierte die Herstellung der Tafel und übernahm die Montage. Die Pflege aller Wegkreuze übernehmen die Bürger selbst. Hierbei erfordert die Blumenanlage in der Dorfmitte den größten Aufwand.