Die Robert-Schuman-Realschule in Waldshut ist jüngst als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet worden. Damit ist sie in Baden-Württemberg eine von 86 Schulen. MINT steht für eine Zusammenfassung der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

„Die ausgezeichneten MINT-freundlichen Schulen zeigen, dass sie mit ihrem schulischen Konzept in der Lage sind, Ad-hoc-Maßnahmen – zum Beispiel zur Digitalisierung – didaktisch und pädagogisch durchdacht in den Schulalltag einzubinden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins MINT Zukunft schaffen. Bundesweite Partner der Initiative zeichnen Schulen aus, die bewusst Schwerpunkte setzen. Sie werden auf Basis eines standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. Die Schulen weisen nach, dass sie mindestens zehn von 14 Kriterien erfüllen.

Aus der Not eine Tugend machen

„Die Corona-Krise hat im deutschen Bildungssystem für viel Sorge, aber auch für viel Bewegung gesorgt. Es gibt zahlreiche Lehrkräfte in Deutschland, die die Krise genutzt haben, um sich und die eigene Schule weiterzuentwickeln und zu digitalisieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Die ausgezeichneten Schulen hätten gezeigt, wie gute digitale Schule geht und wie wichtig das Zusammenspiel von MINT und Digitalisierung ist, um erfolgreich zu sein. „Ich bin stolz, dass wir in Baden-Württemberg 87 Schulen als MINT-freundliche Schule ehren können“, so der Vorstandsvorsitzende der Initiative MINT Zukunft schaffen, Thomas Sattelberger.

Blick in die Zukunft

„Auch wenn der MINT-Arbeitsmarkt aktuell durch die Krise einen deutlichen Dämpfer erfährt, so werden wir mittel- und langfristig einen weiter steigenden Bedarf an MINT-Fachkräften erleben“, sagt Stefan Küpper, Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt der Arbeitgeber Baden-Württemberg und von Südwestmetall. „Die Demografie und die digitale Transformation sind dabei die entscheidenden Treiber. Deswegen ist die herausragende Arbeit der MINT-freundlichen Schulen und die Vergrößerung des Netzwerks weiterhin von enormer Bedeutung. Es sind diese Schulen, die die Standards in der Vermittlung sogenannter „Future Skills“ und einer zielgerichteten Berufsorientierung setzen“, so Küpper weiter.

Die Ziele

Die Initiative MINT Zukunft schaffen hat den Schwerpunkt, Schüler für MINT zu begeistern und Schulen im Bereich MINT zu motivieren, fördern und auszuzeichnen. Ziele der Initiative MINT Zukunft schaffen sind zudem die Erhöhung der Zahl der Studienanfänger in MINT-Studiengängen an den Hochschulen in Deutschland und die Erhöhung des Frauenanteils, die Sicherung und Steigerung der Qualität der Absolventen von MINT-Studiengängen und -Ausbildungsberufen.