Wenn ein Zugezogener alemannisch mit japanischem Akzent redet und sich mit einem ehemaligen Alteingesessenen Badenser hitzig-witzige Wortgefechte über die Badische Revolution liefert, dann muss es Kabarett mit Matthias Deutschmann und Volkmar Staub sein. Beide traten im „Grieshaber vier“ in Waldshut vor vollem Haus auf. Der geheime Plan von Deutschmann mit dem Decknamen „badische Lösung“ war, den „alemannischen Aborogine“ von Berlin nach Baden zu locken: „Wir brauchen Dich in Baden, die Leute hören auf Dich, wir wollen ein unabhängiges Baden erschaffen, Baden lebt.“ „Die Revolution naht“, kommentierte Staub. „Aber nur mit dir“, kontert Deutschmann. Als Politikerin nehme man Anne-Sophie Mutter und als Digitalminister Roger Federer, der kenne sich schließlich aus mit dem Netz.

Wie war das damals mit der Badischen Revolution? Staub muss es wissen, war doch sein Ur-Ur-Ur-Großvater 1848 aktiv mit dabei. „Das hätte damals was werden können mit der Badischen Revolution“, sinniert dann Staub. „Wenn man meinen Ur-Ur-Ur-Großvater hätte machen lassen, wäre die Revolution anders ausgegangen.“ „Du hättest deine Geschichte als Musical erzählen sollen“, wirft Deutschmann ein, der immer wieder Revolutionslieder schmettert. „Ja, dann hätte ich gesungen ‚I Shot The Sheriff And The Großherzog auch‘,“ stimmt Volkmar Staub zu.

Nach der Pause nimmt Deutschmann die Bühne in Anspruch für seine Derniere. Während Corona habe er jeden Abend „betreutes Fürchten beim ARD angeschaut“ und jetzt „die Luft, die Sie ausatmen, atme ich ein, das hat schon etwas Erotisches“. Er habe sich ein zweites Standbein geschaffen, er sei jetzt Consultant, das zweitälteste Gewerbe der Welt. Die Zuschauer schütteten sich immer wieder aus vor Lachen und erklatschten sich eine Zugabe: Deutschmann und Staub intonierten auf Gitarre (Staub) und Cello (Deutschmann) die Widerstandshymne „Die Gedanken sind frei“.