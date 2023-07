Peter Hauk, Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, war auf Einladung der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller im Landkreis Waldshut zu Gast. Im Fokus stand dabei der regionale Holzbau als wichtiger Wirtschaftsfaktor, informiert die Abgeordnete in einer Pressemitteilung.

Zum Auftakt stand eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Lignotrend in Weilheim auf dem Programm. Das Holzbauunternehmen hat sich laut Mitteilung die nachhaltige und zukunftsfähige Gestaltung des Holzbaus auf die Fahne geschrieben. „Ich freue mich sehr, einen familiengeführten Hidden Champion des Holzbaus bei uns in der Region verwurzelt zu wissen“, so Hartmann-Müller. Bei ihrer Firmenvorstellung berichteten die Geschäftsführer Matthias und Ralph Eckert auch vom Kauf der Ibacher Säge, welche nun schrittweise und autark ausgebaut werden soll. Der komplette Produktionszyklus, vom Rundholz bis zum fertigen Holzelement, liegt in den Händen des Unternehmens.

Auch beim Folgetermin spielte das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: Der ebenfalls familiengeführte Hof der Familie Keller in Ay betreibt neben der klassischen Felderwirtschaft auch einen Hofladen, der allerlei Selbstgemachtes anbietet, wie hausgemachte Back- und Konditorwaren. Die Familie betreibt auch eine Straußenzucht mit 60 Tieren. Das Fleisch und die ungewöhnlich großen Eier der Tiere werden ebenfalls im Hofladen angeboten.

Unter dem Leitsatz „Holzbau im Schwarzwald – Tradition, Wirtschaft, Nachhaltigkeit“ fand zum Abschluss der Tour ein Dialog mit dem Minister Hauk zum geplanten Campus des „Zentrum Holzbau Schwarzwald“ auf dem neu gestalteten Bruderhof in Menzenschwand statt. Hier haben sich elf erfahrene und hochspezialisierte Gesellschafter zusammengeschlossen. Wie nachhaltiges Bauen mit Holz ganz konkret ausgestaltet werden kann, zeigte der Direktor des Kollegs St. Blasien, Hans-Martin Rieder, auf und stellte das Konzept des neuen „NaWi-Zentrums“ am Kolleg vor.