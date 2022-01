von Ursula Freudig

„Unter dem Strich hat 2021 auch viel Positives gebracht, es gab einige schöne Lichtblicke“, fasst Breitenfelds Ortsvorsteher Jürgen Bacher das Jahr für den kleinsten Ortsteil Waldshut-Tiengens zusammen. Am 30. November zählte Breitenfeld 206 Einwohner, drei mehr als 2020. Für Einheimische steht im Gebiet „Innere Bergäcker“ noch ein Bauplatz zur Verfügung. Baulicher Höhepunkt war 2021 die Umsetzung eines mehrmals verschobenen Vorhabens durch die Stadt: Das Breitenfelder Rathaus wurde neu gestrichen und das Wandbild an seiner Nordseite überholt.

Blasmusik vor schöner Kulisse: Doppelt schön war im Sommer 2021 die Serenade der Stadtmusik Tiengen in Breitenfeld, sie spielte auf dem Platz vor dem neu angestrichenen Rathaus. | Bild: Ortschaftsverwaltung Breitenfeld

Begegnungen: Auf dem Rathausplatz spielte nach den Sommerferien die Stadtmusik Tiengen zu ihrer Serenade auf und die Oldies des Seniorenwerks Krenkingen, Detzeln und Breitenfeld trafen sich zum Frühstück.

Fruchtige Erfolgsstory: Ortsvorsteher Jürgen Bacher neben einem der 365 Obstbäume, die Breitenfeld in den vergangenen elf Jahren gepflanzt hat, 30 davon 2021. | Bild: Ursula Freudig

Dorfbild: Eine Dorfputzede in Kleingruppen fand statt und die Obstbaumpflanzaktion wurde fortgesetzt. 30 Bäume wurden gepflanzt, 365 Obstbäume haben Breitenfelder in den vergangenen elf Jahren gepflanzt. Ein Adventsweg mit 24 geschmückten Stationen brachte Weihnachtsstimmung ins Dorf.

Für „Leseratten“: Im Vorraum des ehemaligen Breitenfelder Milchhäusle steht seit einiger Zeit dieser „offene Bücherschrank“. | Bild: Ursula Freudig

Baumaßnahmen/Anschaffungen: Feldwege und Straßen wurden repariert und der Sockel und Eingangsbereich des Gemeinschaftsraums vom Baubetriebshof ausgebessert und neu gestrichen. Hoch über Breitenfeld wurden eine drehbaren Himmelsliege und eine Alpen-Panoramatafel aufgestellt, in der Umgebung und im Ort zwei neue Wander- und zwei neue Ortsschilder. Im Vorraum des ehemaligen Milchhäusles lädt ein „offener Bücherschrank“ zum Lesen ein. Angeschafft hat Breitenfeld eine neue Beleuchtung für den Weihnachtsbaum und neue Vorhänge für den Sitzungsraum im Rathaus.

Viel grün: Blick auf einige Häuser des idyllisch gelegenen Breitenfeld im Steinatal. | Bild: Ursula Freudig

Vorhaben 2022: Die Obstpflanzaktion wird fortgesetzt. Auf dem Dorfplatz will der Ortschaftsrat zu Apfelsaftpressen und Dünneessen einladen. Angeschafft werden sollen eine Schautafel für die Wechselausstellung „Breitenfeld in alten Zeiten“ und neue Büromöbel für das Rathaus. Wenn nötig, werden Feldwege instandgesetzt.