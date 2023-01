von Manfred Dinort

Bisher war es in der Pfarrei Waldkirch Tradition, dass die Sternsinger am Dreikönigstag ausgesandt wurden, um an den Haustüren zu singen und Spenden zu sammeln. Im Gegenzug wurde an den Haustüren, damals noch mit Kreide, eine Segensformel geschrieben, etwa 20+C+M+B+19, wobei die drei Buchstaben für die Abkürzung Christus segne dieses Haus in Latein standen. Dann, vor drei Jahren, wurde das Prozedere vereinfacht und ein Klebestreifen angebracht, 20+C+M+B+20. 2021 und 2022 blieben die Sternsinger wegen der Corona-Pandemie zu Hause, der Klebestreifen lag in der Kirche zum Abholen bereit.

Warum kommen keine Sternsinger?

Aber auch in diesem Jahr wurden keine Sternsinger ausgesandt. Zu den Hauptgründen, so erklärte Pater Hermann-Josef Zoche beim Festgottesdienst an Dreikönig, zählt der Personalmangel. „Wir haben einfach nicht mehr genug Ministrantinnen und Ministranten, um den traditionellen Rundgang durch alle zehn Ortsteile der Pfarrei durchführen zu können“, sagte er.

Segen in der Kirche abholen

Wer weiterhin Wert auf eine Segensformel für seine Haustür lege, könne in der Kirche vorbeikommen und sich gegen eine Spende den Klebestreifen abholen. Im Pfarrblatt heißt es: „In Waldkirch werden auch 2023 keine Sternsinger in den Ortschaften von Haus zu Haus ziehen. Wie in den letzten beiden Corona-Jahren zuvor werden die Segnungsbänder (20+C+M+B+23) in der hl. Messe am Dreikönigstag gesegnet und können dann mitgenommen und daheim an die Tür geklebt werden.“ Auf dem Infoblatt mit Überweisungsformular heißt es: „Die Sternsinger freuen sich über jede Spende.“

Ein zweiter Grund, dass nicht mehr an den Haustüren gesammelt werde, bestehe darin, so der Pater, dass es immer problematischer werde, mit Bargeld umzugehen. Das Geld müsse genau gezählt und sofort nach Freiburg geschickt werden. Daher wurde in den vergangenen Jahren nur noch mit fest verschlossenen Metalldosen gesammelt. Viele Gemeindemitglieder hätten sich aber bereits auf die neue Situation eingestellt und würden ihre Spenden überweisen. Inzwischen seien diese bargeldlosen Spenden auf einem hohen Niveau angelangt, sodass der Verzicht auf die alte Tradition nicht mehr groß ins Gewicht falle. Entsprechende Formulare seien in der Kirche ausgelegt. Damit dürfte in der Pfarrei Waldkirch die alte Tradition der Sternsinger der Vergangenheit angehören.