Veranstalter und Jubiläum

Kiwanis Waldshut-Tiengen setzt sich als Serviceclub für soziale Belange, vor allem für Kinder in Not ein. Alle Kosten des Kinder-für-Kinder-Konzerts trägt Kiwanis, die Einnahmen aus der Kollekte nach dem Konzert gehen zu 100 Prozent an Pfarrer Ulrich Sickinger zur Weiterverteilung an Kinder und Familien in Notlagen. Aus Anlass seines 35-jährigen Bestehens verschenkt der Serviceclub zudem das Kinderbuch „Filu ist besonders“ an Vorschulkinder, die demnächst Lesungen mit Autorin Monia-Diana Söhner in den beiden Waldshut-Tiengener Bibliotheken erleben können. Informationen im Internet unter www.kiwanis-wt.de