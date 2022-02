Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Die Löwenbrauerei prägte Anfang des 20. Jahrhunderts das Stadtbild von Waldshut. Heute erinnern nur noch zwei Gebäude daran

Wo heute in der Poststraße in Waldshut drei Restaurants stehen, war Anfang des 20. Jahrhunderts das Kernstück des Dietsche-Imperiums – die Löwenbrauerei. Autor Werner Huff blickt in die Geschichte des Bierbrauens in Waldshut.