von Ursula Freudig

Bleistifte, Doppelkarten, Nylontaschen, Geschirrtücher und Stockschirme – was diese Gegenstände verbindet, ist ein Glockenmotiv und teilweise die Nennung der Liebfrauenkirche Waldshut. Das Motiv zeigt eine der historisch wertvollen Glocken im Turm der katholischen Liebfrauenkirche.

Das Original: Abbildungen dieser historischen Glocke im Turm der Liebfrauenkirche sind auf den Gegenständen zu sehen, die demnächst verkauft werden. | Bild: Ursula Freudig

Sie werden saniert und durch drei neue ergänzt, damit diese zur Schonung der historischen das Alltagsläuten übernehmen. Zusätzlich muss der Dachstuhl wegen Hausschwammbefall saniert werden. Alle Maßnahmen mit einem Kostenumfang von rund 755.000 Euro sind genehmigt, aber noch nicht vollständig finanziert.

Zeitplan und Spenden Die Ausschreibung für die Beschaffung der drei neuen Glocken läuft. Bis gegen Jahresende ist es noch möglich, dass Namen von Spendern, die 500 Euro und mehr spenden, in die drei neuen Glocken eingraviert werden. Gegen Ende 2022 sollen alle Arbeiten, also das Gießen der neuen Glocken und die Sanierung der historischen Glocken sowie des Dachstuhls, abgeschlossen sein. Spendenkonto für die Maßnahmen: Katholische Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena, Stichwort „Glocken/Dachstuhl Liebfrauen“, IBAN: DE47 6845 2290 0000 0680 07, BIC: SKHRDE6W

Viel wurde schon gespendet, aber es bleibt ein noch offener Eigenanteil der Pfarrgemeinde in Höhe von rund 135.000 Euro. Je kleiner diese Summe noch wird, desto geringer fällt der Kredit aus, den die Kirchengemeinde aufnehmen muss. Um hier einen Beitrag zu leisten, ist das Gemeindeteam der Pfarrgemeinde Liebfrauen aktiv geworden. Unter der Federführung von Margarete Weh-Berger, Andrea Fleig, Angelika Scherer und Ursula Scherer sind die Bleistifte, Doppelkarten, Nylontaschen, Geschirrtücher und Stockschirme bedruckt und angeschafft worden. Das Gemeindeteam und Pfarrer Ulrich Sickinger hoffen jetzt, dass möglichst viele Menschen die bedruckten Gegenstände kaufen und damit den Glockenkauf und die Sanierungsmaßnahmen unterstützen.

Der Turm: Aller Voraussicht nach, werden nächstes Jahr drei neue Glocken über ein Gerüst und eine geöffnete Seitenwand in den Turm der Liebfrauenkirche gehievt. | Bild: Ursula Freudig

Sie kosten zwischen einem und rund 30 Euro. Zusätzlich werden an jedem Verkaufstag vom Gemeindeteam selbst gebackene Plätzchen verkauft. Weiterhin kann ein Puzzle mit dem Glockenmotiv bestellt werden. Der Verkauf erfolgt bis Weihnachten an jedem Adventssonntag an einem Stand vor der Liebfrauenkirche jeweils nach dem Ende der beiden Gottesdienste, die um 11 und 18.30 Uhr beginnen. „Die Sachen sind auch ein schönes Weihnachtsgeschenk“, weist Margarete Weh-Berger auf den Einsatz hin. „Und vielleicht“, ergänzt Andrea Fleig, „motiviert unsere Aktion andere, auch etwas für die Glocken und die Dachstuhlsanierung zu organisieren.“ Kontakt zum Gemeindeteam per E-Mail (familie.berger.wt@googlemail.com) oder unter der Telefonnummer 07751/72 24.