von Ursula Freudig

Auf ein Männerteam folgen zwei Frauen: Bei den Wahlen in der Hauptversammlung der Kolpingfamilie Tiengen wurde Vera Giebels zur neuen Vorsitzenden und Heike Scharf zu ihrer Stellvertreterin gewählt. 28 Stimmberechtigte sprachen im Kolpingheim (Pfarrzentrum Tiengen) den beiden einstimmig ihr Vertrauen aus. Giebels und Scharf lösen die langjährigen, gleichberechtigten Vorsitzenden Waldemar Herz, Hans-Peter Boger und Axel Völkle ab, die nicht mehr kandidiert hatten.

„Wir freuen uns auf die Arbeit und darauf, unserer Kolpingfamilie mit neuem Schwung aus der Corona-Pandemie rauszuhelfen“, sagte Vera Giebels in der Hauptversammlung. „Wir werden unser Bestes geben und mit Herz dabei sein, zusammen bekommen wir was hin“, bekräftigte Heike Scharf. Beide beschworen das Miteinander, das Mitmachen aller mit Blick auf neue Wege in die Zukunft.

Weitere Posten, etwa im Beirat, wurden ebenfalls neu besetzt. Wiedergewählt wurden als Präses Pfarrer Ulrich Sickinger und Ulrike Jensen als geistliche Leiterin, Martina Härtenstein bleibt Kassiererin und Roswitha Dörflinger Schriftführerin.

Dass die Kolpingfamilie Tiengen nach pandemiebedingten, wenigen Aktivitäten wieder durchstarten will, zeigte sich auch im obligatorischen Rückblick: Im März dieses Jahr haben Mitglieder mit Unterstützung der Bevölkerung, hiesiger Handwerker und der Adolph Kolping Stiftung Schaffhausen eine Wohnung renoviert, in der jetzt ukrainische Flüchtlinge leben.

Anfänge der Kolpingfamilie Die Kolpingfamilie Tiengen wurde 1859 gegründet. Sie geht auf Adolph Kolping (1813 bis 1865) zurück, der als Schuhmacher und späterer Priester die Idee und Gründung von Gesellenvereinen zum Auffangen sozialer Notlagen von wandernden Handwerksgesellen in die Welt hinaustrug und 1991 selig gesprochen wurde. Die Kolpingfamilie versteht sich als familienhafte und generationen-übergreifende Gemeinschaft von engagierten Christen. Gesellige Aktivitäten gehen einher mit sozialem Engagement wie der Verkauf eines Weins zugunsten des Kaufs einer neuen Orgel für die Pfarrkirche Tiengen oder die kürzlich erfolgte Renovierung einer Wohnung für ukrainische Flüchtlinge. Auf der Facebookseite findet sich ein Link zu einem Youtube-Video über die Renovierung.

Die Zukunft im Blick haben auch Änderungen der Satzung als Anpassung an Vorgaben des Kolpingwerks Deutschland und eine neue Beitragsordnung zur Förderung junger Familien. Thomas Dörflinger, der auch die Wahlen geleitet hatte, stellte sie vor. Grundsätzlich bleiben jetzt bei der Kolpingfamilie Tiengen Kinder von Mitgliedern bis 17 Jahren beitragsfrei und wenn Mitglieds-Familien in einer finanziellen Notlage sind, kann ein Sozialbeitrag greifen.

Das scheidende Vorstandsteam: Axel Völkle (von links), Hans-Peter Boger und Waldemar Herz, der über 20 Jahre erster Vorsitzender war, hatten bei den Wahlen nicht mehr kandidiert. | Bild: Ursula Freudig

Zum Abschluss der Hauptversammlung bekamen die scheidenden Vorstandsmitglieder Geschenke überreicht und ein Kolping-Lied wurde gesungen. Die Marschroute gaben die neuen Vorsitzenden mit einem Zitat von Adolph Kolping vor: „Es ist nicht Zeit zu klagen, sondern zu wirken.“