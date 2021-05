von Manfred Dinort

Ein Herz für Kinder hatten die Oberalpfener Leiterbachpiraten schon immer. Bei ihren fastnächtlichen Umzügen durchs Dorf war der Narrensamen immer in Scharen dabei. Jetzt haben die Piraten zu einem Abenteuer-Parcours für Kinder und Familien eingeladen, um dem verschwundenen Piratenschatz auf die Spur zu kommen. Die Einladung gilt für die gesamten Pfingstferien bis 6. Juni.

Der Parcours Die Informationen zum Abenteuerweg der Leiterbachpiraten mitsamt den Fragen und Aufgaben können auch aus dem Internet runtergeladen werden. Die erforderlichen Begleithefte liegen auch am Eingang der Oberalpfener Halle aus.

Um den Aufgaben gerecht werden zu können, ist allerdings ein kleines Begleitheft erforderlich, das an der Halle ausliegt und die notwendigen Informationen sowie einen Lösungsbogen enthält. Ist der Parcours beendet, kann der ausgefüllte Lösungsbogen in den Briefkasten der Piraten am Eingang der Halle eingeworfen werden. Als Belohnung gibt es für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung.

Die Rahmenbedingungen

In dem Begleitheft steht eine Reihe von Fragen, zum Beispiel: Wie heißt die Puppe, die beim Fastnachtsfeuer verbrannt wird? Was fliegt beim Scheibenschlagen durch die Luft? Oder: Wie heißt das Schiff der Leiterbachpiraten? Wie nennt man den Ausguck auf dem Piratenschiff? Die Strecke, die sogar mit Kinderwagen bewältigt werden kann, ist rund zwei Kilometer lang und quert zweimal an unterschiedlichen Stellen den Leiterbach, einmal in der Leiterbachstraße und einmal am Weinbrunnenweg. Wichtig ist, das Infoheft und einen Stift dabei zu haben. Ein Desinfektionsmittel für die Hände liegt an allen Stationen bereit.

Bitte um Rücksichtnahme

Gleichzeitig appelliert der Verein an seine Fans: „Geht bitte sorgsam mit den Gegenständen an den Stationen um und versorgt die Fundstücke wieder ordentlich an ihren Platz, damit auch die nächsten Abenteurer noch Freude damit haben.“ Der Abenteuerweg beginnt mitten im Dorf, an der Gemeindehalle. Direkt vor dem Eingang steht eine Kiste mit Puzzleteilen zu einem Bild. Was ist auf dem Bild zu sehen? So lautet die erste Frage. Dann geht es weiter durchs Leiterbachtal, Schilder weisen den Weg.

So geht es weiter

In der Nähe der ersten Brücke hat eine Flutwelle einen ganzen Sack mit Goldmünzen von Bord gespült. Hast du ihn gefunden? Dann schätze, wie viele Münzen in dem Sack sind. Nun geht es bergauf, Richtung Fastnachtsfeuer, wo zum Ende der Fastnacht die glühenden Scheiben zu Tale fliegen. Weiter geht es über Stock und Stein zum Seile-See. Ob mal wieder Wasser drin ist?

Dann geht es in Richtung Feldkapelle. Auf der Strecke hat ein kräftiger Westwind einige Piratenutensilien von Bord geweht. Findest du sie? Dann geht es auf der Schatzsuche durch ein Labyrinth – diesmal allerdings nur auf dem Papier des Begleitheftes. Welche Spur bringt dich zum Schatz? Dann geht es um den Text des bekannten Piratenliedes, denn da wurden einige Wörter vom Winde verweht. Weißt du, welche es sind?

So sieht das Begleitheft aus, das jeder Teilnehmer dabei haben sollte, um den Abenteuerweg der Leiterbachpiraten erfolgreich absolvieren zu können. | Bild: Manfred Dinort

Nach einem Wendemanöver Richtung Backbord geht es wieder hinunter ins Tal, über den Weinbrunnenweg zurück zum Leiterbach. Auf der letzten Fahrt auf dem Bach muss es ganz schön stürmisch gewesen sein: Eines der Piratensegel ist im Gebüsch hängen geblieben. Siehst du es? Welche Farbe hat es? Unter der Brücke ist eine Flaschenpost gestrandet. Findest du sie? Wie lautet die Nachricht? Von hier geht es zurück zur Halle. Hier kannst du deinen Lösungsbogen in den Briefkasten werfen. Alles klar? Dann also los!