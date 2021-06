von sk

Inhaber von Karten für den mehrfach verschobenen Konzertabend zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven mit dem Philharmonischen Staatschor und der Jungen Philharmonie Lemberg werden gebeten, sich bei der Tourist-Information in Waldshut zu melden. Termin, Programm und Besetzung des ursprünglich für den 27. April 2020 vorgesehenen Konzerts sind neu festgelegt worden.

Das bereits ausverkaufte Ersatzkonzert wird laut einer Mitteilung der Stadt am Montag, 28. Juni, von den „Leipziger Kammersolisten“ mit neuem Programm gestaltet. Aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Sitzplätze werden zwei Aufführungen desselben Konzertes an einem Tag angeboten, um allen, die bereits ein Ticket gekauft haben, den Konzertbesuch zu ermöglichen. Die erste Aufführung findet um 17.30 Uhr, die zweite um 20 Uhr in der Stadthalle Waldshut statt.

Bitte an Ticketinhaber

Deshalb bittet das Kulturamt Waldshut-Tiengen alle Ticketinhaber des ursprünglichen Konzertabends, der Tourist-Information Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/833-200) mitzuteilen, ob sie die Veranstaltung um 17.30 Uhr oder um 20 Uhr besuchen möchten. Bei dieser Gelegenheit werden auch gleich die Kontaktdaten erfasst.

Alternativ besteht für die Ticketinhaber des ursprünglichen Jubiläumkonzerts die Möglichkeit einer Ticketrückerstattung oder eines Kulturgutscheins. Auch in diesem Fall werden die Ticketinhaber gebeten, sich bei der Tourist-Information zu melden. Die Inhaber eines Konzert-Abonnements wurden bereits per Brief informiert und auf die beiden Uhrzeiten aufgeteilt. Sie brauchen sich daher nicht erneut zu melden. Die Leipziger Kammersolisten sind Mitglieder des Gewandhausorchesters Leipzig. In Waldshut-Tiengen treten sie in folgender Besetzung auf: Cornelia Grohmann (Flöte), Katharina Schmitz (Violine), Immo Schaar (Viola), Christoph Vietz (Violoncello).

Auch das Programm hat sich geändert. Anstelle Beethovens Neunter Sinfonie werden folgende Stücke gespielt: Johann Christian Bach: Flötenquartett C Dur op. 9 Nr.1; Ludwig van Beethoven: Serenade D Dur op. 25 für Flöte, Violine und Viola; Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett G Dur KV 387 Fassung für Flötenquartett. Es gibt keine Abendkasse. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Tickets für das ursprüngliche Konzert behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Corona-Hygienemaßnahmen (GGG-Nachweis erforderlich): Am Einlass muss gemäß aktuellem Stand der Corona-Verordnung einer der Nachweise vorgezeigt werden: negatives und tagesaktuelles Schnelltestergebnis (maximal 24 Stunden alt)/Impfpass mit vollständiger Corona-Impfung (mindestens 14 Tage nach der zweiten Dosis)/Genesenen-Nachweis (mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate alt). Am Einlass und während der Veranstaltung in der Waldshuter Stadthalle gilt durchgehend die Pflicht, eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2/FFP3) zu tragen.