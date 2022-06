von SK

Rückblick und Ausblick hielten die Landfrauen Krenkingen an ihrer Hauptversammlung im „Posthorn“ in Ühlingen. Mit zwei Aktionen haben die Landfrauen Geld für lokale soziale Zwecke gesammelt, berichtet der Verein in einer Mitteilung. 643 Euro spendete Maneeda Schilling aus ihrer Aktion Frühlingsrollen. Der Rest kam bei der Aktion Schnitzelsonntag des Landfrauenvereins zusammen. Mit 500 Euro wurden die Black Angels Birkendorf bei ihrer Hilfe im Ahrtal unterstützt, 500 Euro erhielt Elektro Rebmann für seine Hilfe im Ahrtal. 1000 Euro spendeten die Landfrauen Krenkingen an die Ukraine-Hilfe im Jakobusheim Untermettingen.

Seit 25 Jahren ist Agnes Müller Mitglied bei den Landfrauen Krenkingen. Dafür erhielt sie aus der Hand der beiden Vorsitzenden Nadine Hug und Carola Alex ein Geschenk überreicht. Kassiererin Nadja Greuther konnte von einem guten Jahresergebnis und einem soliden Kassenbestand des Vereines berichten. Schriftführerin Julia Jäger gab einen bebilderten Rückblick auf das Jahr, das in Teilen immer noch von Corona geprägt war.

Zur Sprache kamen in der Versammlung auch die Glascontainer am Krenkinger Gemeindehaus – diese sind alt und durchgerostet. Wie es momentan aussieht, wird es keine neuen mehr geben, berichtete Ortsvorsteher Frank Kaiser. Gemeinsam soll jetzt nach einer Lösung gesucht werden, da die Bevölkerung sich weiterhin den kurzen Weg zur örtlichen Entsorgungsstelle von Kleidern und Glas wünsche.

Bücherschrank für Krenkingen

Landfrau und Ortschaftsrätin Heike Beck brachte den Vorschlag ein, einen öffentlichen Bücherschrank für Krenkingen einzurichten. Die Teilnehmerinnen der Versammlung waren sich einig, dass solch eine Einrichtung, um sie langfristig zu etablieren, auch betreut werden muss. Jetzt fehlt den Landfrauen nur noch der Schrank, gesucht wird ein solides, gerne auch altes Stück, zur Abgaben oder zur Leihe.

Im Juni laden die Landfrauen Krenkingen zur Fahrt an die Landesgartenschau nach Neuenburg ein. Am 2. Juli bietet der Verein eine geführte Radtour an. Vorgesehen ist zudem eine Vollmondwanderung und ein Familienwandertag. Anlagenpflege und Seniorennachmittage gehören seit vielen Jahren in das feste Jahresprogramm und finden auch dieses Jahr wieder statt. Zum Schluss wurde noch die Entsorgung von „Tränkingen“, dem alten Wohnwagenumbau, der als Wurst und Bierstand an vielen Festen in Krenkingen im Einsatz war, bekannt gegeben.