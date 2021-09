von sk

Die Krenkinger Landfrauen sind bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen und konnten auch einiges an Aktivitäten in der Zeit aufrecht halten. Dies war eine der erfreulichen Nachrichten, die das Vorstandsteam Nadine Hug und Carola Alex in der Hauptversammlung verkündete. Der Verein hat seit Februar 2020, als die letzte Versammlung anstand, bis dato keine Mitglieder verloren und konnte mit Janette und Marion Etspüler zwei neue Mitglieder im Verein begrüßen. Vom Landfrauenbezirksverband war die neue Vorsitzende Uli Looser aus Lottstetten gekommen, die sich und die Arbeit auf Bezirksebene vorstellte.

Mit Bildern untermalt blickten die Landfrauen auf einige Aktivitäten zurück. So beteiligte sich der Verein am Nähen der Gesichtsmasken auf Bezirksebene, wo mehr als 1000 Masken an Alterseinrichtungen übergeben wurden. Die Stoffmasken, inzwischen nicht mehr erlaubt, kann man aber gerne auch über die inzwischen vorgeschriebenen FFP2 Masken tragen, wenn einem das optisch mehr anspricht, regte Uli Looser an.

Vereinsleben findet digital statt

Das Vereinsleben bei den Krenkinger Landfrauen hat sich coronabedingt mehr digitalisiert. Sitzungen wurden online abgehaltten, der Informationsfluss unter den Mitgliedern findet in Onlinegruppen statt. Schriftführerin Julia Jäger blickte auf die Aktivitäten zurück. Ein voller Erfolg war der Schnitzelsonntag. Als die Gastronomie geschlossen war, boten die Landfrauen den Krenkinger Bürgern an, sich am Sonntagmittag am Gemeindehaus ihr Mittagessen sowie von den Landfrauen gebackenen Kuchen selbst abzuholen. Die Adventsfenster in der Weihnachtszeit kamen ebenfalls gut an, die Aktion gibt es 2021 erneut. Der Jahresausflug ist ausgefallen, dafür nahmen Mitglieder an der Bezirkswanderung am Estellberg und eine größere Gruppe auch an der Besichtigung der Straußenfarm der Familie Keller in Ay teil.

Ortsvorsteher Frank Kaiser entlastete den Vorstand, es standen keine Neuwahlen an. Seit vielen Jahren pflegen die Landfrauen Krenkingen die öffentlichen Anlagen im Dorf. Künftig werden die Wegwarte der Gemeinde die Landfrauen bei verschiedenen Arbeiten unterstützen. Kassiererin Nadja Greuter überraschte mit der Nachricht, das trotz all der Einschränkungen ein kleines Plus im Berichtszeitraum verblieben ist.

Erika Hug übergibt die Leitung des Krenkinger Frauenturnens der Landfrauen an Astrid Stempel. Am Sonntag 10. Oktober, laden die Krenkinger Landfrauen die Bürger zum Familienwandertag am Wolfspfad in Höchenschwand ein. Das Adventsfrühstück ist am 27. November eingeplant.