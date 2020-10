von Ursula Freudig

Mit einem neuen Schulleiter ist die Tiengener Hans-Thoma-Schule ins neue Schuljahr gestartet. Henning Zillessen (56) ist jetzt für die Geschicke der Grundschule verantwortlich. Zuvor hatten Stephanie Pönitz und Lena Murschinski die Schule übergangsweise geleitet. Sie ist seit der Verlegung der Werkrealschulklassen nach Lauchringen im vergangenen Schuljahr, eine reine Grundschule und hat zum Schuljahresbeginn ihren Standort mit der Tiengener Johann-Peter-Hebel Schule getauscht.

Henning Zillessen ist in Bochum geboren, in Kirchzarten aufgewachsen und hat in Freiburg studiert. Er bringt große Erfahrung mit in sein neues Amt. Seine erste Dienststelle nach dem Studium war ab Anfang der 90er Jahre in Grafenhausen, wo er heute auch wohnt. 1999 wurde er mit 35 Jahren Leiter der Grund- und Hauptschule Höchenschwand. 2003 ging er nach Porto (Portugal), um dort an der deutschen Schule zu unterrichten. Zillessen war rund zwei Jahre Lehrer an der Tiengener Johann-Peter-Hebel Schule, bevor er 2008 Leiter der Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut wurde. Von 2011 bis 2017 unterrichtete er an der Schlüchttalschule. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er drei Jahre lang an der deutschen Schule in Rom.

„Durch die vielen Stationen habe ich viel kennengelernt und bin überzeugt, dass ich meine vielseitigen Erfahrungen zum Vorteil der Schule einbringen kann“, so Henning Zillessen. Er fühlt sich sehr wohl an seinem neuen Arbeitsplatz in einem Gebäude, das nach seinen Worten, wunderbar von der Stadt erhalten und saniert wurde und alles hätte, was eine moderne und gute Schule bräuchte. Neben der Erledigung der üblichen Verwaltungsaufgaben eines Schulleiters, macht Zillessen auch das, was ihm am meisten Spaß macht: Unterrichten. Hauptsächlich Mathematik und Musik. In seiner Verantwortung liegt derzeit auch die Einhaltung und Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen im Schulalltag. Nach seinen Worten, läuft es hierbei gut: „Im Vergleich zu meinen Erfahrungen in Italien, ist es hier sehr entspannt und gut organisiert.“