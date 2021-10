von Manfred Dinort

Nach fast zweijähriger Pause hatte die Gymnastikgruppe Oberalpfen wieder zur Hauptversammlung eingeladen. Die Vorsitzende Luzia Wolber freute sich, auch Vertreter der Vereine und des Ortschaftsrates begrüßen zu können. Wie in der ausgelegten Liste dokumentiert, so stellte sie zu Beginn fest, seien alle Anwesenden geimpft.

Dann verlas Schriftführerin Luzia Dinort den Tätigkeitsbericht für die Jahre 2019 und 2020. Sie erinnerte an die Feiern zum 30-jährigen Bestehen des Vereins, die Auftritte an der Fasnacht, an die Ausflüge und Wanderungen. Zuletzt, im Januar 2020, übernahm die Gruppe die Bewirtung bei der Bürgerversammlung, bevor das Vereinsleben aufgrund der Pandemie vollständig zum Erliegen kam. Im September konnten nochmals einige Übungsstunden abgehalten werden, bevor die nächste Corona-Welle anrollte.

Der Verein Die Gymnastikgruppe Oberalpfen wurde 1989 gegründet. Der Verein zählt 27 aktive und 18 passive Mitglieder. Trainerin ist Bärbel Siebold. Die Übungsabende finden mittwochs, 20 Uhr, im Winter 19.30 Uhr, in der Halle statt. Zum Verein gehören eine Aerobic- und zwei Walkinggruppen. Vorsitzende ist Luzia Wolber, Telefon 07755/14 44.

Gerda Wassmer verlas den Kassenbericht für beide Jahre. Für 2020 konnte sie, bedingt durch die eingeschränkten Aktivitäten, ein deutliches Plus ausweisen. Daher habe man auch beschlossen, eine Spende an die Opfer der Flutkatastrophe zu leisten. Übungsleiterin Bärbel Siebold brachte ihre Freude über die rege Teilnahme an den Übungsabenden zum Ausdruck.

Die Vorsitzende bestätigte ihr ein professionelles und bestens vorbereitetes Übungsprogramm, „ein großes Plus für unsere Gesundheit“. Sie dankte auch der zweiten Übungsleiterin Heidi Ebner für ihre Bereitschaft, jederzeit als Vertretung einzuspringen. Ein Lob gab es auch für die beiden Walker-Gruppen, die von Gisela Bächle und Waltraud Tröndle geleitet werden.

Bei den Wahlen gab es eine Änderung: Luzia Dinort gab nach 14 Jahren ihr Amt als Schriftführerin ab, als Nachfolgerin wurde Petra Bächle gewählt. Die Vorsitzende bedankte sich bei Luzia Dinort für ihr langjähriges Engagement und überreichte ihr eine reich bebilderte Broschüre „30 Jahre GGO“.

Dann verlas die zweite Vorsitzende Inke Wagner die Probenstatistik, den ersten Platz belegte wieder Sieglinde Granacher, den zweiten Platz teilten sich Rosi Tröndle, Christa Arzner und Maria Ebe. „Wir haben eine lange Durststrecke hinter uns“, so stellte die Vorsitzende Luzia Wolber zum Schluss fest. „Wir hoffen, dass wir von einer dritten Corona-Welle verschont bleiben und wir im nächsten Jahr wieder einen schönen Ausflug machen können.“