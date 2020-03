von Thomas Dörflinger

Eine rundum zufriedene Bilanz über das vergangene Jahr und die zurückliegende Fasnachtssaison hat der Vorsitzende der Guggenmusik die fidelen Stammtischler, Steven Hausen, bei der Hauptversammlung des Vereins gezogen. Mit vier Neuaufnahmen gehe die Guggenmusik gestärkt in die Zukunft, in der das Hochrhein-Narrentreffen 2021 und die ersten Vorüberlegungen zum 50-jährigen Bestehen der 1972 gegründeten Guggenmusik in 2022 die Schwerpunkte bilden werden. Dies schreiben die Fidelen Stammtischler in einer Pressemitteilung.

Mit dem neuen Kostüm und neuen musikalischen Akzenten habe der Verein positives Feedback bei den Auftritten erhalten, berichtete der Vorsitzende Steven Hausen. Noch vor der Sommerpause wolle man in zwei offenen Proben Interessenten die Gelegenheit bieten, einmal hineinzuschauen.

Schriftführer Klaus-Martin Dörflinger berichtete vom musikalischen Einsatz in der närrischen Zeit, diversen Arbeitseinsätzen und Treffen zur Kameradschaftspflege. Michele Cacioppo merkte im Kassenbericht an, dass trotz der Anschaffung eines neuen Kostüms solide gewirtschaftet wurde. Allerdings müsse man sich durch den Wegfall des Erntefestes nach neuen Einnahmemöglichkeiten umsehen.

Der musikalische Leiter Marc Rindt lobte seine Truppe für zufriedenstellenden Probenbesuch und unterstrich, dass sich das Abhalten von zwei Probenwochenenden bewährt habe. Für 100-prozentigen Probenbesuch wurden Klaus-Martin Dörflinger, Johannes Dörflinger und Hans-Gerd Rindt ausgezeichnet.

Mit Karl Baumann (Horn), Markus Keller (Schlagzeug), Christian Rupp (Posaune) und Maximilian Reiter (Sousaphon) wurden vier neue Mitglieder aufgenommen. Die anstehenden Teilneuwahlen des Vorstands bestätigten Bernd Vollmann als stellvertretenden Vorsitzenden und Michele Cacioppo als Kassierer im Amt; zu Kassenprüfern wurden Dennis Dörflinger und Urs Jahn bestimmt.

Anmerkung der Redaktion: Diese Hauptversammlung hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden.