von Ursula Freudig

Einen amüsanten Abend verspricht die Goethe-Gesellschaft Hochrhein allen, die an Goethes 271. Geburtstag in die evangelische Versöhnungskirche in Waldshut kommen: Mit Worten über Goethe und mit Musik aus der Zeit Goethes wird dort am 28. August der Geburtstag des „Dichterfürsten“ gefeiert. Alle Interessierten sind eingeladen, mitzufeiern.

Die Veranstaltung Termin und Ort Freitag, 28. August, 17 Uhr, evangelische Versöhnungskirche Waldshut, wenn die Corona-Situation es zulässt, Ausklang auf dem Kirchplatz mit Getränken und Fingerfood. Anmeldung (zwingend erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl) Telefonisch unter 07741/686 99 80 oder per E-Mail (daniel.leers@goethe-hochrhein.de) sowie hier Eintritt/Unkostenbeitrag 20 Euro. Überweisung auf das Konto der Goethe-Gesellschaft Hochrhein bei der Spar-kasse Hochrhein, Verwendungszweck Goethe 28.08.20, IBAN DE71 684522900014895189, BIC SKHRDE6W

Kerstin Simon und Daniel Leers, zwei Schauspieler, werden zwei Texte über Goethe in einer szenischen Lesung vortragen. Wer die Beiden kennt, weiß, dass sie es blendend verstehen, die Zuhörer mitzunehmen. „Wir werden nicht murmeln, wie manchmal die Pfarrer in der Kirche, sondern die Lesung sehr lebendig gestalten“, sagt Daniel Leers mit einem Augenzwinkern.

Daniel Leers | Bild: SK

Zusätzlich interessant dürfte es werden, weil die Urheber der Texte aus unserer Gegend kommen und, wie auch die beiden Musiker, keine Unbekannten sind. Der eine Text – ein fiktives Gespräch mit Goethe am Vorabend seines 271. Geburtstags – stammt von der Autorin Eva Berberich aus Höchenschwand. Beim zweiten Text handelt es sich um Auszüge aus dem 2018 erschienen Buch „Goethe und der liebe Gott“ von Thomas O. H. Kaiser, dem evangelischen Pfarrer von Kadelburg. Sein Buch ist wissenschaftlich fundiert, aber –so Leers – Humor und Schalk blitzen immer mal wieder durch.

Die musikalische Gestaltung der „Geburtstagsfeier“ übernehmen die Violonistin Rachel Späth, Mitglied des Casal Quartetts, und der evangelische Bezirkskantor Matthias Flierl am Klavier. Sie spielen Werke von Mozart und Mendelssohn-Bartholdy. Seit einigen Jahren feiert die Goethe-Gesellschaft Hochrhein Goethes Geburtstag mit einer Veranstaltung. Die kommende „Geburtstagsfeier“ ist die erste Veranstaltung der Gesellschaft nach einer langen, durch die Corona-Pandemie erzwungenen Pause. Auch das regelmäßige Goethe-Café, ein offener Literaturtreff, findet seit einiger Zeit wieder alle 14 Tage im Waldshuter Café „Stellwerk“ statt.