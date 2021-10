von Melanie Mickley

Mit einer Aktion möchten die Gewerbevereine aus Waldshut und Tiengen ihren Kunden und Gästen den Herbst versüßen. Das Konditorei-Kaffeehaus „Ratsstüble“ in Waldshut sowie das Schokoladengeschäft „Xocoo“ in Tiengen stellen eigens dafür Schokotäfelchen her, die dann über die teilnehmenden Geschäfte als Willkommensgruß an die Kundschaft gegeben werden.

Einen passenden Schokoladenbecher zu der Aktion töpfert das Keramik Lädele Tiengen. Diese und weitere Tagesaktionen und besondere Angebote rund um das Thema Schokolade gibt es von 20. bis 30. Oktober in der Doppelstadt. Die „Schoko-Days“ sind Teil der gemeinsamen Willkommens-Kampagne des Werbe- und Förderungskreises (W+F) Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie der Interessengemeinschaft Schmittenau. Genauere Informationen zu den schokoladigen Aktionen sind auf folgender Infoseite zu finden: www.willkommen-in-wt.info