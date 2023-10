Waldshut-Tiengen – Diesen Theaterabend wird wohl keiner der Anwesenden so schnell vergessen. In der evangelischen Kirche in Waldshut wurde das Schauspiel „Judas“ der niederländischen Autorin Lot Vekemans gespielt, inszeniert vom Landestheater Tübingen, Regie Thorsten Weckherlin. Gespielt wird die Geschichte von Judas, der seit Jahrhunderten von der Kirche für Verrat steht und mit seinem ganzen Volk verteufelt wurde. Im Altarraum war der lange Tisch von Leonardo da Vincis Gemälde „Das letzte Abendmahl“ angedeutet, an dem Jesus mit seinen zwölf Jüngern (als Pappfiguren) sitzt. Einzig Judas – gespielt von Martin Bringmann – ist leibhaftig vorhanden. Er läuft barfüßig herum, winkt den Eintretenden zur Begrüßung zu oder singt versunken „Just remember that death ist not the end“. Und in seinem 80-minütigen Monolog wird er seine Geschichte erzählen – das Psychogramm eines Mannes. Es geht um Glauben und Zweifel, um Tragik und Schicksal.

Es ist der Abend von Martin Bringmann. Ihm gelingt es, die Zuschauer schnell in Bann zu schlagen und in Dialog mit ihnen zu treten. Dabei zeigt er sein ganzes schauspielerisches Können und provoziert bei den Zuschauern ein Wechselbad der Gefühle: Er schreit, rennt herum, beschimpft oder karikiert die andern Jünger und provoziert die Besucher: „Ist hier jemand, der mich nicht kennt? Seit 2000 Jahren versucht die Menschheit mich zu begreifen. Aber man weiß wenig über mich und mein Leben mit ihm, den ich Meister nannte.“ Schauspielerischer Glanzpunkt ist irgendwann ein hemmungsloser, schweißtreibend gerockter Tanz mit der Christusfigur. Aber da gibt es auch die ganz leisen Töne: wenn er etwa zärtlich diese Jesusfigur umarmt. Oder wenn er sich mit Selbstzweifeln quält: „Ich wollte ihn wachrütteln mit meinem Verrat. Er sollte der König der Juden sein. Aber ich habe einen Fehler gemacht und habe die Schuld auf mich genommen!“

Immer wieder stellt Judas seine persönliche Geschichte vor: „Wenn ich sie zurückdrehen könnte, würde ich es wieder tun. Jemand musste es tun. Heute bin ich stolz auf meinen Namen!“ Auch im anschließenden Gesprächskreis mit dem Schauspieler zeigten sich die Besucher betroffen und beeindruckt. Und Bringmann selber wies darauf hin, wie viele Interpretationen dieser Text von Lot Vekemans gibt: „Er hat seine eigenen Widersprüche. Ich weiß auch keine Antworten. Aber ich spiele!“