von Manfred Dinort

Mit einem „Husarenritt“ verglich Bürgermeister Stefan Kaiser den spannenden Streifzug, den Rechnungsamtsleiter Philipp Bastian durch den Haushaltsplan 2022 unternahm. „Es war einer der schwierigsten Haushalte der letzten Jahre“, so Stefan Kaiser, „wir sind oft zusammengesessen, um über Einsparmöglichkeiten zu beraten“. Dabei handle es sich jedoch nur um eine Planung, „wie es dann wirklich ausgeht, wird die Abrechnung zum Jahresende zeigen“.

Zu einem schweren Brocken sei die gestiegene Kreisumlage geworden, die auch nicht durch die Erhöhung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer A und B ausgeglichen werden könne. „Aber wir werden uns bemühen, den Negativbetrag in den positiven Bereich zu drehen“, so der Bürgermeister. Mit einer Eigenkapitalquote von 80 Prozent basiere die Planung auf einer soliden Grundlage, allerdings müsse man ein großes Fragezeichen hinter die Zuschüsse setzen, die fest eingeplant seien. „Insgesamt haben wir einen hohen Standard, den wir den Bürgern bieten können“, so das Fazit des Bürgermeisters.

Im Anschluss stellte Philipp Bastian die wichtigsten Daten des Planes vor. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 18.520.500 Euro, den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 18.959.600 Euro. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 439.100 Euro. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird in der Planung auf 3,3 Millionen Euro festgesetzt, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2,3 Millionen Euro.

Steuererhöhungen Um die Belastungen der nächsten Jahre stemmen zu können, stimmte der Gemeinderat einer Erhöhung der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer zu. Beschlossen wurde, den Hebesatz für die Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Betriebe) von 330 auf 360 v.H. zu erhöhen, die Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) ebenfalls von 330 auf 360 v.H. und auch den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 345 auf 360 v. H. heraufzusetzen. Auch die Wassergebühren sollen geringfügig erhöht werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen bei den Schulen und den Kindergärten, bei Erschließungsmaßnahmen und dem Breitbandausbau. Trotz Ausnutzung aller vertretbaren Sparmöglichkeiten und Ertragssteigerungen verbleibe im Ergebnishaushalt ein Minus, stellte Bastian fest. Das negative Ergebnis resultiere nahezu vollständig aus den Umlagen, die seit Jahren die Zuweisungen an die Gemeinde übersteigen, eine Kluft, die von Jahr zu Jahr größer werde. In Kombination mit den im Planjahr anhaltenden Mindererträgen in der Gewerbesteuer sorge dies für enorme Belastungen.

„Daher muss die Gemeinde für ein weiteres Jahr akzeptieren, dass sie über ihre Verhältnisse lebt“, so Philipp Bastian. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres jedoch abzeichnen, dass keine Verbesserung eintreten, so müsse die Gemeinde über die Streichung von Maßnahmen nachdenken. Allein der Schulbau in Albbruck und Buch, die Breitbandversorgung, der Neubau der Kläranlage, der Bau des Feuerwehrgerätehaus in Schachen binden Beträge im zweistelligen Millionenbereich, wobei gleichzeitig die Ersparnisse der vergangenen Jahre aufgebraucht werden müssen.

Hinzu käme, dass infolge der Pandemie die beiden vergangenen Jahre für die Gemeinde finanziell verheerend gewesen seien. So ging die Gewerbesteuer um mehr als eine Million Euro zurück, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer brach ebenfalls um einen Betrag im sechsstelligen Bereich ein. Erst im kommenden Jahr sei damit zu rechnen, dass das prognostizierte Vor-Corona-Niveau für 2020 wieder erreicht werde. Der Ergebnishaushalt sei durch den ständigen Anstieg bei den Personalkosten belastet, die inzwischen bei 29 Prozent liegen, über fünf Millionen Euro. Bei der Investitionsplanung handle es sich weitestgehend um bereits beschlossene Maßnahmen, darunter die Kosten für die Schule (29 Prozent ) und den Breitbandausbau (10 Prozent).

Beim Wasserversorgungsbetrieb werde mit Erträgen in Höhe von 1.047.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.098.300 Euro gerechnet. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von 51.100 Euro, so dass es erforderlich sei, die Wassergebühren erstmalig seit 2017 wieder zu erhöhen. Im Gegensatz zur bisherigen Planung soll die künftige Gebührenplanung nicht mehr über einen Zeitraum von fünf Jahre erfolgen, sondern nur für ein Jahr, um besser auf die jeweilige Ertragslage reagieren zu können.