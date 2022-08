Im Herbst wird es in Tiengen wieder die Messe am Hochrhein geben. Während beispielsweise die Veranstalter die Regio-Messe in Lörrach von Herbst 2022 auf Frühjahr 2022 verschoben haben, hält Messe-Veranstalterin Regina Rieger an der fünften Messe fest, die 2020 pandemiebedingt ausfiel.

„Noch nie sind wir in der Vergangenheit so oft gefragt worden, ob die Messe denn auch wirklich stattfindet“, sagt Regina Rieger. Denn nach wie vor seien die Sorgen vor einem erneuten Lockdown bei einigen präsent.

Die Vorbereitungen laufen laut Rieger auf Hochtouren, vergangene Woche waren sie und ihr Team damit beschäftigt, die Plakate für die Veranstaltung zu bekleben. „Ich freue mich auf die vielen Menschen und Begegnungen, die nach vier Jahren nun endlich wieder stattfinden können“, so Rieger.

Warum hält Regina Rieger an der Messe im Herbst fest, während andere Veranstalter ihre Messen verschieben?

„Nach der erfolgreichen Messe 2018 haben sich bereits zur Messe 2020 sehr viele Aussteller angemeldet“, erklärt Regina Rieger auf Nachfrage.

Veranstalterin Regina Rieger freut sich auf die fünfte Messe am Hochrhein. | Bild: Jarausch, Gerald

Fast alle hätten ihre Buchungen aufrechterhalten und während des Lockdowns immer wieder signalisiert, dass sie bereit seien , sobald die Vorbereitungen für die Messe beginnen. „Die enorm starke Bindung mit unseren Ausstellern ist wohl der größte Antriebsfaktor“, so Rieger.

Wann findet die Messe am Hochrhein statt?

Die Messe am Hochthein findet vom 30. September bis 3. Oktober auf dem Festplatz an der Wutach in Tiengen statt. Laut Veranstalterin Regina Rieger haben sich zum jetzigen Zeitpunkt 200 Aussteller angemeldet, viele von ihnen bereits nach der jüngsten Messe 2018. Die Veranstalterin schätzt, mit 250 Ausstellern in diesem Jahr ausgebucht zu sein.

Die Messe am Hochrhein Die Messe am Hochrhein findet alle zwei Jahre statt. 2018 kamen rund 40.000 Besucher, 340 Aussteller zeigten ihr Angebot auf dem Gelände in der Tiengener Stadthalle und dem Festplatz an der Wutach. Die Verbrauchermesse wurde erstmals 2012 von der Messeveranstalterin Regina Rieger aus Rastatt organisiert. Das SÜDKURIER Medienhaus ist Medienpartner der Veranstaltung. Der Eintritt Die Messe am Hochrhein ist vom 30. September bis 3. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Das Tagesticket liegt unverändert bei 7 Euro“, erklärt Regina Rieger. Schüler über zwölf Jahren, Renter und Schwerbehinderte zahlen 5 Euro. Die Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder über 12 Jahren) kostet 14 Euro.

Wie laufen die Planungen derzeit?

Bei der Vorbereitung der Messe sei die Messe-Veranstalterin vor einigen Herausforderungen gestanden. „Manche Geschäftspartner haben die Pandemie nicht überstanden. Andere sind gezwungen, Preiserhöhungen durchzusetzen, die in unserer damaligen Kalkulation nicht vorherzusehen waren“, erklärt Rieger.

Auch im Messebereich sei der Mangel an Arbeitskräften zu spüren: „Unser langjähriger Hallenbauers hat zwar das Material für unsere Messe reserviert, aber keine Mitarbeiter für den Aufbau“, so die Veranstalterin.

Für den Zeltbau sei nun ein junges Unternehmen gewonnen worden, dessen Zeltmaße von den ursprünglichen etwas abweichen. „Dies gilt es zu kommunizieren und sauber abzustimmen. Somit sind wir sehr gut aufgestellt und stecken bereits mitten in den Detailplanungen.“

Wie ging es der Branche in den vergangenen zwei Jahren?

„Vom Lockdown waren unsere Aussteller und wir zunächst in einer Phase der Schockstarre. Allen Anbietern, die ihre Produkte ausschließlich über Messen verkaufen wurde quasi über Nacht die Verkaufsmöglichkeit entzogen“, berichtet die Messe-Veranstalterin. „Das hat teilweise schon Existenzen gekostet und die Gespräche darüber waren ungeheuer traurig.“

Welche Regeln oder Schutzbestimmungen gelten?

Wir haben breite Durchgangswege über das Messegelände vorgesehen, sodass Abstände auch bei großem Besucherandrang einzuhalten sind“, erklärt Regina Rieger auf Nachfrage. Eine „sehr gute Durchlüftung“ der Stadthalle und der Ausstellungshallen sei aufgrund der Bauart und der Standplatzierungen gegeben. Zudem soll es Desinfektions-Spender an den Eingängen geben.

Was ist an der Hochrhein-Messe 2022 geboten?

Überwiegend regionale Aussteller präsentieren bei der fünften Messe am Hochrhein ihre Angebote aus den Bereichen Genuss, Bauen, Wohnen und Energie, Gesundheit und Vitalität sowie Schönheit und Mode.

Zur Messe 2018 (Archivbild) kamen rund 40.000 Besucher in die Stadthalle und auf den Festplatz an der Wutach. | Bild: Peter Rosa

Eine große Rolle spielt laut Regina Rieger der Themenbereich Digitalisierung. Dafür sind zwei Vortrage des Digitalisierungsexperte Felix Pöhland geplant. Neu auf der Messe sei zudem der Ausstellungsbereich Motormarkt mit einer größeren Anzahl an Anbietern, auch aus den Bereichen Camping, E-Autos und E-Bikes.