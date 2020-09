Es ist so etwas wie ein kommunaler Sechser im Lotto: Genau 981.090 Euro fließen vom Bund an die Gemeinde Wutöschingen für die Sanierung und den Umbau des Sportplatzes. Damit sind die Gesamtkosten von 991.000 Euro, mit denen das Projekt veranschlagt ist, fast komplett abgedeckt.

Freuen dürfen sich nicht nur die Kicker des örtlichen Fußballclubs, der vor dem Gemeindenamen die schöne Abkürzung „Spvgg“ trägt (was bisweilen mit „Spielvereinigung“ übersetzt wird, laut Vereinsangaben jedoch für Sportvereinigung steht), sondern ebenfalls Schülerinnen und Schüler, denn das Projekt soll auch dem Sportunterricht dienen. Nicht minder glücklich zeigen sich die Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) und Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), die in Pressemitteilungen über den Zuschuss berichtet haben – und dabei nicht den Hinweis vergaßen, wer sich für den Geldsegen eingesetzt habe. Doch wessen Verdienst ist es nun eigentlich genau? Felix Schreiner schreibt, er habe sich für den Zuschuss „gemeinsam mit der Gemeinde und Bürgermeister Georg Eble stark gemacht“. Seine Kollegin Rita Schwarzelühr-Sutter wiederum lässt wissen: „Ich freue mich sehr, dass ich diesen Zuschuss für Wutöschingen erfolgreich an Land ziehen konnte.“ Sicherheitshalber gilt der Dank der Sport- und Schulwelt einfach beiden zugleich – schließlich gehören sie als Groko-Partner der gleichen Regierung an.