von Rosemarie Tillessen

„Ich bin nie zufrieden. Meine Ansprüche werden immer höher“, hat der Maler und Autor Conrad Schierenberg (geboren 1937) einmal vor langer Zeit gesagt. Er lebt mit seiner Familie in Dachsberg. Jetzt zeigt er in den Schwarzenbergsälen in Schloss Tiengen einen Überblick seines Schaffens der vergangenen 20 Jahre: seine abstrahierten Landschaften, seine Stillleben und seine Porträts, meist von seinen Töchtern. Der Betrachter kann entdecken: Er arbeitet oft besessen immer wieder am gleichen Bild, ändert und reduziert. Das kann fünf oder zehn Jahre dauern. Ob er dann zufrieden war?

Die Ausstellung Die Ausstellung „Conrad Schierenberg – Malerei“ ist noch bis Sonntag, 29. August, in den Schwarzenbergsälen in Schloss Tiengen zu sehen. Geöffnet ist die Schau immer mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntags ist der Künstler Conrad Schierenberg auch selbst anwesend für Gespräche mit den Ausstellungsbesuchern und liest auch aus seiner teils alemannischen Lyrik.

Conrad Schierenberg in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen neben drei seiner „Kopfstudien“. | Bild: Rosemarie Tillessen

Bei der von strengen Coronaregeln bestimmten Vernissage begrüßte Silvia Vetter, neue Vorsitzende des Vereins Freunde Schloss Tiengen, die zahlreichen Gäste. Mick Locher, Journalist und guter Freund der Familie des Künstlers, führte in das Werk ein: „Der Künstler selbst ist ein Urgestein dieser Hotzenwald-Landschaft und zeigt uns seinen ganz eigenen Black Forest. Dabei überträgt er seine Echtheit, seine besondere Art, zu leben, auf seine faszinierenden Bilder. Null Idylle, aber voller Kraft.“

„Stillleben Handwerk“ von Conrad Schierenberg aus den 80er Jahren. | Bild: Rosemarie Tillessen

Das Unverfälschte, Wahre hervorzubringen, sei Schierenbergs Ziel. Nicht dem Geschmack seiner Zeitgenossen hinterher zu laufen. Diese Kraft spürt der Betrachter in seinen aus Spachtelhieben zusammengestrichenen Jahreszeiten („Winter“, „Sommer“), in den malerischen „kleinen Landschaftsstudien“ mit ihrer Fülle des Lichts, in der großflächigen „Landschaft“ mit lastend angedeuteten Wolken über dunklen Gehöften und Bäumen und in den reizvoll reduzierten Stillleben mit Flaschen, Obst und Krügen.

Ein Selbstporträt des Künstlers Conrad Schierenberg, mit Kohle skizziert. | Bild: Rosemarie Tillessen

Vor allem aber auch in seinen zahlreichen weiblichen Menschenbildnissen: Sie sind impressionistisch vielfarbig, mal eckig, kantig und spröde, dann wieder ganz geglättet, sanft, fast lieblich. Ein Wechselspiel von Empfindungen. Überraschend dann in Glasvitrinen seine zehn „Selfs“ aus den 80er Jahren, mit heftigem Strich auf der Suche nach sich selbst, spröde mit Kohle oder Rötel skizziert. Laudator Mick Locher wunderte sich, wie stiefmütterlich der Künstler Conrad Schierenberg in seiner Heimat behandelt wird: „Sein Werk hätte längst eine Dauerausstellung oder ein eigenes Museum verdient.“