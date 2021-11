von sk

Die Tiengener Guggenmusiken Fidele Stammtischler, Düengemer Stadtbachschränzer und Zarte Säu stehen in den Startlöchern. Denn nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie findet am Donnerstag, 11. November, um 19.11 Uhr das traditionelle Fastnachts-Opening statt. Die drei Vereine standen in regem Kontakt mit dem Ordnungsamt und erstellten ein Konzept, um die traditionelle Veranstaltung dieses Jahr stattfinden lassen zu können, schreiben die Vereine in einer Pressemitteilung. Wegen der aktuellen Lage musste ein neuer Veranstaltungsort gewählt werden, um die Auflagen erfüllen zu können. Daher findet das Fastnachts-Opening 2021 auf dem Parkplatz Sulzerring an der B 34 nahe der Bushaltestelle Tiengen Mitte statt. Die drei Guggenmusiken freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Als Gast wird die Guggenmusik Ruinädängler aus Lauchringen erwartet. Die Einnahmen des Abends werden wie jedes Jahr vollständig einem guten Zweck gespendet. Auf dem Gelände gilt die 3-G-Regelung und es wird Kontaktverfolgung per Luca-App angeboten.