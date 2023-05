Die Klassenzimmer dünn besetzt, auf den Fluren der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut ist eine gewisse Aufregung zu spüren. Derzeit sind die Abschlussprüfungen wieder im Gange. Am Montag, 15. Mai, haben in ganz Baden-Württemberg die Realschulprüfungen begonnen.

Wie viele Schüler absolvieren die Prüfungen?

An der Robert-Schuman-Realschule absolvieren laut Auskunft von Schulleiterin Lisa Bosch 94 Realschüler und 13 Hauptschüler ihre Prüfungen.

Blick auf die Zahlen Im Landkreis Waldshut machen laut Auskunft von Rudolf Schick, Schulamtsdirektor am Staatlichen Schulamt in Lörrach, 834 Schüler ihren Realschulabschluss. Für den Werkrealschulabschluss sind 82 Schüler angemeldet. Die Prüfungen für den Hauptschulabschluss absolvieren im Landkreis 479 Schüler.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Jetzt ist Halbzeit, am gestrigen Freitag, 26. Mai, endete mit dem Wahlfach der schriftliche Prüfungsteil.

Nach den Pfingstferien geht es dann weiter mit den mündlichen Prüfungen. Genauso wie die schriftlichen Prüfungen können die mündlichen Prüfungen in den drei Hauptfächern Deutsch, Mathematik, Englisch und einem Wahlfach abgelegt werden, erklärt die Schulleiterin.

Wie sind die Prüfungen abgelaufen?

An der Robert-Schuman-Realschule wurden die Prüfungen wie jedes Jahr in der Stadthalle geschrieben. Obwohl der diesjährige Jahrgang der Robert-Schuman-Realschule nicht mehr von den Corona-Einschränkungen betroffen ist, erhielten die Absolventen in diesem Jahr noch einmal die 30-minütige Extrazeit, erklärt die Schulleiterin Lisa Bosch. Kevin Schmidt und Matthias Faller sind froh, dass sie diese Extraminuten nutzen konnten, erklären sie im Gespräch.

Was sagen Schüler und Schulleiterin über die Prüfungen?

Und wie liefen die Prüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch? Lasse Brennenstuhl und Linh haben „keine Panik gehabt und sind gelassen in die Prüfung gegangen“. Sie blicken zuversichtlich auf die Prüfungsergebnisse in Deutsch und Mathematik.

Erschöpft: „Nach den Prüfungen bin ich erstmal Schlafen gegangen“ erzählte Linh (links). Orlando Reinhard hat sich nach den Prüfungen mit Freunden getroffen. | Bild: Gina Briechle

„Englisch hat mir Sorgen bereitet“, berichtet Lasse Brennenstuhl auf Nachfrage nach der Schwierigkeit der Prüfungen.

Gut gelaunt: Die Prüfungen waren gar nicht so schwierig wie erwartet, erklären Lasse Brennenstuhl und Kevin Schmidt. | Bild: Gina Briechle

„Die Prüfungen waren gar nicht so schwierig wie erwartet“, erklärt Kevin Schmidt.

Erleichtert: Nach den Schriftlichen Prüfungen fällt den beiden Jugendlichen Matthias Faller und Sasha Ebner ein Stein vom Herzen. | Bild: Gina Briechle

Die diesjährigen Prüfungen seien laut Lisa Bosch sehr anspruchsvoll, jedoch angemessen und fair gewesen.

Wie sieht es mit Abschlussfest und Abschlussstreich aus?

Das Abschlussfest am 14. Juli bereiten die Abschlussklassen dieses Jahr ganz ohne Corona-Einschränkungen vor. Auch die Vorbereitungen für den Abschlussstreich sind schon im vollen Gange, aber dazu soll noch nicht zu viel verraten werden.

Hochrhein 1395 Schüler machen im Kreis Waldshut ihre Prüfungen Das könnte Sie auch interessieren

Wie geht es nach dem Abschluss weiter?

Orlando Reinhard und Sascha Ebner wollen Abitur machen. Orlando Reinhard will im nächsten Schuljahr auf das Wirtschafts-Gymnasium gehen, Sascha Ebner auf das Technische Gymnasium.

Kevin Schmidt, Lasse Brennenstuhl und Matthias Faller planen eine Ausbildung. Linh hat noch keine konkreten Pläne für die Zeit nach dem Abschluss. Ist alles geschafft, möchte sie erst einmal in Urlaub gehen.

Zur Autorin: Gina Briechle (16) besucht die zehnte Klasse des Klettgau-Gymnasiums Tiengen und hat vom 22. bis 26. Mai ihr Bogy-Praktikum in der SÜDKURIER-Lokalredaktion Waldshut absolviert.