von Susanne Schleinzer-Bilal

Zahlreiche Einwohner haben die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister und Ortsvorsteher Christian Maier an der Bürgerversammlung in Aichen begrüßt. „Was treibt die Stadt um, was steht auf der Agenda? Wir wollen die Stadt zukunftssicher machen, attraktiv, auch für die Ortsteile“, sagte Dorfmeister. Die vergangenen zwei Jahre seien außergewöhnlich gewesen, erst die Corona-Krise, dann der Ukraine-Krieg und der plötzliche Tod von Bürgermeister Joachim Baumert – Letzteres sei ein schwerer Schlag für die Stadt gewesen.

Viel passiert sei in Waldshut-Tiengen. Große Themen seien Bildung – besonders die Sanierung der Schulen -, Gesundheit und Pflege sowie das geplante Zentralklinikum in Albbruck: „Hier geht was“, sagte Dorfmeister. Auch die Nachnutzung des Krankenhauses in Waldshut und das geplante Hospiz in Tiengen hätten sie im Blick.

Zwei Freibäder wurden saniert. Andere Themen seien Klima, Nachhaltigkeit und Umwelt, Digitalisierung, die A 98, eine zweite Rheinbrücke und die Kornhaussanierung. Dazu sagte Dorfmeister: „Das ist eine tolle Sache geworden mit der ersten Flexi-Bibliothek.“ Für 2023 stehe viel Arbeit an, aber auch viele schöne Termine, wie zum Beispiel das Hochrhein-Narrentreffen in Tiengen.

Ortsvorsteher blickt zurück

Einen Überblick über das vergangene Jahr in Aichen und einen Ausblick auf 2023 gab Ortsvorsteher Christian Maier. Eines der Hauptthemen war die Sanierung der Friedhofshecke, die durch einen Sichtschutzzaun ersetzt wurde. Drei Willkommensschilder und zwei Himmelsliegen wurden angeschafft. Auch eine Baumpflanzaktion ist gestartet. Von den 50 Bäumen seien 31 gepflanzt worden.

Die Feuerwehr musste neunmal ausrücken, darunter sei ein Blitzschlag und ein Flächenbrand zwischen Krenkingen und Detzeln gewesen. Die Stadt wiederum hat kleinere Straßenreparaturen vorgenommen, die Straßen mit der Astschere freigeschnitten, Leerrohre für die Straßenbeleuchtung im Oberdorf verlegt und die Planungsarbeiten am Friedhof vorgenommen sowie die Friedhofsmauer saniert.

Großes Thema für 2023 sei die Sanierung des Spielplatzes. Auch die Willkommensschilder sollen errichtet werden. Vonseiten der Stadt sei ebenfalls einiges geplant. „Wir haben in Aichen und Gutenburg durch die Ortschaft und Stadt einiges geplant und umgesetzt. Wir haben unsere finanziellen Mittel gut eingesetzt.“ Sie hätten ein gutes Polster, auch für dieses Jahr, zog Maier ein Fazit. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung durch den gemischten Chor Aichen und den örtlichen Musikverein.

Daten und Projekte des Stadtteils Aichen