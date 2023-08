Die Pfadfinder vom Stamm der Elche Waldshut haben an der Bundesfahrt teilgenommen, die von den Pfadfinderorganisationen BdP und VCP organisiert worden ist. Ziel der Reise war Schweden, wie die Waldshuter Pfadfinder in einer Pressemitteilung schreiben.

„Anders als andere Fahrtengruppen sind wir bereits früher angereist, um uns Göteborg anschauen zu können“, berichtet der Stamm der Elche. Zwei Tage später brechen die Mitglieder zum Standlager in Kragenäs auf, an dem alle Fahrtengruppen teilnehmen. „Besonders schön ist es, wenn man darunter bekannte Gesichter erkennt. Einige dieser Gesichter gehören zu den Schwarzen Wölfen aus Stuttgart, unserem Partnerstamm, mit dem wir später zusammen wandern wollen“, heißt es weiter in der Mitteilung der Waldshuter Pfadfinder.

Mit Workshops für alle Teilnehmer, kleineren Programmen wie Siebdruck und Brückenbau und vor allem der Badestelle am Meer ist für jeden Pfadfinder im Lager etwas Spannendes dabei. „Bereits hier fällt uns die außergewöhnliche Schönheit der schwedischen Natur auf, die wir nach dem Standlager auf Fahrt noch genauer kennenlernen wollen“, schreiben die Waldshuter weiter.

Nach fünf Tagen Standlager bricht die Gruppe zum Wandern auf. „In den nächsten Tagen wandern wir pro Tag ungefähr 15 Kilometer. Am dritten Tag überschreiten wir die norwegische Grenze und übernachten dort an einem Wasserfall in einer Schutzhütte“, teilt der Pfadfinderstamm mit.

Als es mehrere Tage beinahe ununterbrochen regnet, erfahren die Mitglieder die große Gastfreundschaft der Schweden. „Schweden war für jede und jeden Einzelnen eine einzigartige Erfahrung, die wir nie vergessen werden“, heißt es abschließend.