Mit dem Begründer des Islams, dem Propheten Mohammed, befasste sich ein Online-Vortrag der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde Waldshut-Tiengen. Wer war Mohammed? Wie war seine Jugend? Wie schaffte er es, aus der Wüste Saudi-Arabiens eine Weltreligion zu etablieren, die auf starken Widerstand zur damaligen Gesellschaftsform stieß? Welche Rechte haben in seiner Religion die Frauen und was hat es mit dem Dschihad auf sich? Antworten auf Fragen wie diese gab es bei dem Vortrag, an dem unter anderem ein christlicher Pfarrer aus der Stadt, Vertreter örtlicher Vereine und weitere interessierte Bürger teilnahmen.

Wajahat Ahmad, Imam und Theologe der Waldshut-Tiengener Muslim-Gemeinde, behandelte in seinem Vortrag verschiedene Stationen des Lebens des Propheten. Ahmad erläuterte, was die Hintergründe für die Auswanderung der Muslime nach Medina gewesen seien und weshalb es zu Kriegen gekommen sei. Das Wort Dschihad bedeute im Islam nicht „Heiliger Krieg“, sondern „Anstrengung und Bemühung auf dem Wege Gottes“.

Nach den Worten des Referenten habe Mohammed sich unablässig für den Frieden und für die Nähe zum Schöpfer eingesetzt. Ahmad: „Er lehrte Mitgefühl gegenüber Mensch und Tier, Nächstenliebe, Bescheidenheit und Demut. Sein Umgang mit Nachbarn, Frauen und Andersgläubigen war beispielhaft.“ So habe der Prophet seine Gefährten belehrt: „Der Beste unter den Gläubigen ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt.“ Mohammed habe christliche Delegierte in der Moschee beten lassen und von seinen Anhängern Respekt gegenüber allen Religionen verlangt.

Die Reaktionen

Anschließend gab es Fragemöglichkeiten für die Teilnehmer. Der Imam erklärte, dass die Glaubensrichtung Ahmadiyya Muslim Jamaat die ursprünglichen Lehren des Islam wiederbelebe und Gewalt und Terror verurteile. Die Terrorakte von Nizza oder Wien hätten Muslime genauso schockiert wie Nicht-Muslime. In einer pluralistischen Gesellschaft sei es von großer Bedeutung, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gegen jegliche Art des Extremismus zu demonstrieren. Motiviert durch die Resonanz der Teilnehmer, möchte die Islam-Gemeinde weitere Online-Veranstaltungen anbieten, zum Beispiel den „Tag der Religionsstifter“ mit Kirchenvertretern und einem Rabbiner sowie eine digitale Podiumsdiskussion zum Thema „Rassismus in der Gesellschaft und Lösungen für mehr Gerechtigkeit“.