Kreis Walsdhut/Kreis Lörrach/Schweiz vor 1 Stunde

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 31. Dezember auf einen Blick

Die 7-Tage-Inzidenz in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sinkt, die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder stärker an. In Lörrach wurde am letzten Tag des Jahres ein Todesfall gemeldet. Ein Blick auf die Zahlen von Donnerstag, 31. Dezember 2020.