von Yvonne Würth

Das neue Präsidium des Chorverbands Hochrhein will die Chormusik jünger machen. Während die Musikvereine viel eigenen Nachwuchs haben, singen in den Chören vor allem Ältere. Wie soll das ambitionierte Vorhaben in die Tat umgesetzt werden?

Chor-Nachwuchs wird dringend benötigt

Andreas Thoma (31) ist seit September 2021 Präsident des Chorverbands Hochrhein, zuvor war der Klavierbauer aus Krenkingen bereits drei Jahre als Verbandschorleiter im Präsidium aktiv. Er leitet den gemischten Chor Aichen und den Männerchor Krenkingen und erarbeitet mit seinem jungen Präsidium Konzepte für den dringend benötigten Chor-Nachwuchs.

Der Präsident des Chorverbands Hochrhein Andreas Thoma arbeitet mit seinem Vorstands-Team an neuen Konzepten, um den Chorgesang auch für die Zukunft erhalten zu können. | Bild: Yvonne Würth

„Für Chöre ist das noch einmal ein Stück schwerer als für Musikvereine, denn eine Jungmusik gibt es bei uns so nicht.“ Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie werden außerdem in den nächsten Jahren noch zu spüren sein, denn nicht jeder Sänger ist wieder zurückgekommen, seit die Proben im April wieder möglich sind. „Bei vielen Vereinen sind es noch zehn oder 15 Sänger, wo es vorher 20 waren. Es müssen schon zehn oder zwölf Sänger sein, die selber kräftig mitsingen.“

Diese Konzepte gibt es für den Nachwuchs

Der Chorverband Hochrhein sei Vorreiter in Sachen Jugendarbeit im Dachverband Badischer Chorverband, sagt Andreas Thoma. Aktuell gebe es die Leistungsabzeichen Bronze und Silber, jedoch bundesweit noch kein Gold. Im Vergleich mit den gleichlautenden Abzeichen in der Blasmusik seien die Anforderungen geringer und die Vorbereitung auf die Prüfungen kürzer.

„Mit Eckhard Kopetzki von der Musikschule haben wir mal abgeglichen, die Anforderungen von Blasmusik und Chorverband sind schon recht weit auseinander“, erklärt Andreas Thoma. Das Niveau sei anders dadurch, dass kein Instrument gespielt werden muss. „Bei Bronze geht es um Notenlesen, vier mal drei Stunden und die Abschlussprüfung. Das ist weniger als zum Beispiel die Blasmusiker in Steinabad machen“, so der Präsident weiter.

Katharina Bäumle aus Binzgen singt, seit sie zwölf Jahre alt ist. Inzwischen ist sie im Erwachsenenchor tätig, Jugendreferentin und kümmert sich um die Kinder und Jugendlichen im Chorverband. „Wir gehen auf die Schulen ein und kooperieren, das wird sich nach und nach entwickeln. Das bestmögliche Angebot muss erst mal stehen. Die Entwicklung der Abläufe ist das Schwierigste, das Herausfordernde, wenn man alle Schulen mit ins Boot nehmen will“, so Andreas Thoma. Die Ideen und Abläufe müssen außerdem stets mit dem Badischen Chorverband abgestimmt werden, der das Angebot überregional anbietet.

Kurse für erwachsene Sänger und Chorleiter

Bisher erstreckte sich die Chorleiter-Ausbildung über fünf komplette Samstage, was für Erwachsene im Berufsalltag nicht unbedingt machbar sei. „Wir sind jetzt dran, das aufzusplitten in mehrere Module, der Umfang ist der gleiche, das ganze streckt sich über ein Jahr, richtet sich auch an Sänger und nicht nur an werdende Chorleiter.“ Gelehrt werden die Module musikalische Grundkenntnisse, Gehörbildung, Singen nach Noten, Schlagtechnik und Chorleiterausbildung.

Neue Angebote für neue Sänger

Die Ausbildung von jungen Sängern in der Chorbranche sei – im Vergleich zur Blasmusik – noch zu wenig ausgerichtet. Einen Kinderchor zum bestehenden Chor zu bilden oder das zeitlich begrenzte Singen im Projektchor anzubieten, sind nur zwei Möglichkeiten: „Es wird noch spannend werden in der nächsten Zeit, aber deswegen habe ich das Amt übernommen und schaue, was man machen kann“, sagt Andreas Thoma.

Verstärkt arbeite der Chorverband zudem auch an seinem Medienauftritt gearbeitet: „Es gibt sehr viel, was modernisiert werden muss. Wir werden nicht nur mit Plakaten arbeiten, welche von den Jüngeren niemand mehr anguckt – Facebook, Instagram, Website, das muss einfach sein.“ Der Chorverband Hochrhein hat seine Internetkampagne gestartet unter dem Motto „Eine Stimme wird ein Ganzes“, zu finden hier (www.chorverband-hochrhein.de)