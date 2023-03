Der Chor Binzgen ist trotz der Corona-Pandemie inzwischen auf 346 Mitglieder angewachsen. Er hat seine Attraktivität vor allem der Familie Böhler zu verdanken: der Vorsitzenden Ursula, dem Kassierer Helmut und den beiden Chorleiterinnen Christine und Kathrin Günther, geborene Böhler. Dies brachte die Schriftführerin Claudia Grolm beim Vortragen ihres Berichts über das zurückliegende Vereinsjahr zum Ausdruck. Jedes Mal, wenn sie auf Tätigkeiten von ihnen zu sprechen kam, sangen die mehr als 35 meist jüngeren Mitglieder: „Verdammt ich will es, ich will es nicht. Ich will Böhlers nicht verlieren“.

Zu Beginn der 21. Hauptversammlung im ehemaligen Schulhaus in Binzgen begrüßte die Vorsitzende Ursula Böhler die anwesenden Mitglieder und Stadtrat Gerhard Tröndle. Dieser vertrat Bürgermeister Ulrich Krieger und überbrachte dessen Grüße. „Ich bin froh, dass ihr nach Corona alle wieder hier seid“, sagte Böhler. Sie dankte besonders ihren Vorstandskollegen. Regina Keller scheidet nach 21 Jahren Tätigkeit aus dem Vorstand aus. Ihr überreichte Böhler ein Präsent für ihr Engagement und ihre Hilfsbereitschaft.

Der Bericht von Kassierer Helmut Böhler schloss mit einem Minus ab. Er wurde von den beiden Kassenprüfern Berthold Kaiser und Inge Rüd geprüft und für gut befunden. Im Anschluss leitete Gerhard Tröndle die Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstands, auf die die Neuwahlen des Vorstands folgten, ebenfalls von Tröndle geleitet.

Bei den Wahlen kam es zu keinen Überraschungen, da der alte Vorstand bis auf zwei Beisitzerinnen bereit war, seine bewährte Arbeit fortzusetzen. Einstimmig wurden wiedergewählt: Vorsitzende Ursula Böhler, stellvertretende Vorsitzende Silvia Hasieber, Kassierer Helmut Böhler und Schriftführerin Claudia Grolm. Veronika Augustin und Sabrina Döbele bleiben Beisitzerinnen. Zu neuen Beisitzern wurden Annika Schmid und Tobias Stein gewählt. Als neue Kassenprüfer stellten sich Regina Keller und Elias Wassmer zur Verfügung.

Die Jahresberichte der Chorleiterinnen Christine Böhler und Kathrin Günther sowie der Bericht der Veeharfen-Gruppe von Petra Böhler bewiesen, dass der Chor Binzgen gut geführt wird und es den Mitgliedern nie langweilig wird. So wurden im vergangenen Jahr die Musicals „Der kleine Tag“ und „König David“ aufgeführt.

Derzeit wird das Musical „Leben im All“, das im Juli aufgeführt wird, einstudiert. Außerdem steht das Projekt „König der Löwen“ an, um nur einige Aktivitäten zu nennen. Während Christine Böhler auf eigene Kosten von Januar bis Februar zwei Monate lang ein Waisenhaus in Uganda besuchte und eine Spende des Chors Binzgen überbrachte, wurden die Chormitglieder durch ihre Schwester Kathrin Günther als Dirigentin betreut.