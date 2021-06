von sk

Es soll die erste Veranstaltung des städtischen Kulturamts nach einer mehr als halbjährigen Corona-Zwangspause werden: Die Black Forest Percussion Group nimmt das Publikum am Samstag, 12. Juni, 20 Uhr, mit auf einen 9000 Kilometer langen Kulturtrip. Die Perkussionisten treten draußen in der Stadtgärtnerei Waldshut auf. Das Hauptwerk widmet sich dem tropischen Regen und wurde beim Komponisten Hayoung Hwang beauftragt, teilt das Kulturamt mit.

Der Titel „The Fifth Season: Daiu“ bezeichnet den japanischen Begriff für Regen, der kommt wenn die Pflaumen reifen. Dieser Ausdruck wird in einigen ostasiatischen Ländern verwendet, um die Regenzeit zu benennen. In diesen Ländern gibt es fünf Jahreszeiten: den Frühling, wenn die Kirschbäume in voller Blüte stehen; die Regenzeit; den Sommer mit seinen heißen Winden; den Herbst, der sich wie ein buntes Gemälde in Wasserfarben über das Land zieht und den Winter, in dem alles in eine weiße Stille verfällt. Ebenso vielfältig wie die Natur ist das Spektrum der traditionellen Musik Ostasiens. Sie beinhaltet die Ruhe einer tiefen Meditation in einem Garten, aber auch glühende Leidenschaft wie ein Drache, der Feuer speit.

Karten

Das Livekonzert ist als Open-Air-Veranstaltung in der Stadtgärtnerei in Waldshut geplant. Bei Regen wird die Veranstaltung kurzfristig in die Grieshabervier-Halle in Waldshut verlegt, sofern die Entwicklung der Inzidenzzahlen bereits Veranstaltungen in Innenräumen zulässt. Es gibt keine Abendkasse. Eintrittskarten können ausschließlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/83 32 00, gekauft werden.

Die Hygienemaßnahmen

Die Besucher verpflichten sich mit dem Kauf eines Tickets, bei der Veranstaltung einen der folgenden Nachweise vorzuzeigen: tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis/Impfpass mit einer vollständigen Corona-Impfung (zweite Impfung mindestens vor 14 Tagen)/Genesenen-Nachweis (positiver Test, nicht jünger als 28 Tage, nicht älter als sechs Monate). Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Die Maske kann am Platz abgenommen werden. Es gibt Abstandsbestuhlung und Kontaktdatenerfassung. Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der weiteren Inzidenzlage statt. Aktuelle Informationen gibt es hier.