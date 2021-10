von Manfred Dinort

Eine positive Bilanz zog die Baugenossenschaft Föfa bei ihrer Mitgliederversammlung in der Stadthalle Waldshut. 2020 wurde ein Überschuss von 366.000 Euro erwirtschaftet, gegenüber 2019 ein Plus von 134.000 Euro. Investiert wurden 5,92 Millionen Euro, das Anlagevermögen kletterte auf fast 40 Millionen Euro. Zu Beginn der Versammlung verwies der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Rombach auf die Vorgaben des Hygienekonzeptes. Dazu gehörte, dass die Ehrung langjähriger Mitglieder schriftlich erfolgen musste. Unter den Gästen konnte er Oberbürgermeister Philipp Frank sowie die stellvertretenden Bürgermeister aus Dogern und Küssaberg, Heinz Jockers und Rolf Küpfer, begrüßen.

Geschäftsführer Andreas Vogt berichtete über das Wirtschaftsjahr 2020. Auch im vergangenen Jahr seien die Preise auf allen Ebenen gestiegen, auch auf dem Bausektor, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Mieten. So habe auch die Föfa ihre Mieten „moderat anheben“ müssen, um durchschnittlich ein Prozent. Der Immobilienbestand erhöhte sich 2020 um einen Neubau auf 109 Häuser mit 977 Wohnungen. Die durchschnittliche Miete betrug 5,77 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, die Heizkosten kamen auf 1,66 Euro je Quadratmeter.

Die Baugenossenschaft Die Föfa Baugenossenschaft eG Waldshut-Tiengen wurde 1950 gegründet und hat aktuell 1322 Mitglieder. Zum Bestand der Genossenschaft gehören 109 Mietshäuser mit 977 Wohnungen, rund 380 Garagen und 400 Stellplätze. Die Bilanzsumme erreichte 2020 mit fast 42,4 Millionen Euro einen neuen Höchststand, die Eigenkapitalquote stieg auf knapp 18,5 Millionen. Der Jahresüberschuss betrug 366.000 Euro. Davon floss der größte Teil in die Rücklagen, der Rest wurde in Form einer zweiprozentigen Dividende an die Mitglieder ausgezahlt. Die Föfa-Geschäftsstelle befindet sich in der Alfred-Nobel-Straße 12, Telefon 07751/89 66 90.

„Damit liegen wir sicher am unteren Ende der Mietskala“, so Andreas Vogt, „doch die Mieten werden auch bei uns kontinuierlich steigen“. Dabei handle es sich um Durchschnittspreise, Neubaumieten seien entsprechend teurer. Der Wohnungswechsel, die Fluktuation, lag bei acht Prozent, „insgesamt eine sehr stabile Mieterschaft“. Die Dividende für die Teilhaber bleibe mit zwei Prozent auf dem bisherigen Niveau. Neben dem Neubauvorhaben stünden im nächsten Jahr wieder Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Vordergrund, vor allem in Waldshut, etwa in der Mozart- und der Robert-Bosch-Straße.

Wann der Neubau in der Schmitzinger Straße in Angriff genommen werden könne, stünde noch offen. Sein Fazit: „Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor gut, Corona hatte bei uns keine negativen Auswirkungen.“ Auch Rombach bestätigte: „Die Zahlen sind gut, die Entwicklung ist positiv, es wurden viele Leistungen erbracht.“ Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Petra Dorfmeister wiedergewählt. Neu gewählt wurde Daniel Schäuble. Er tritt die Nachfolge von Wilfried Malzner an, der nach 18 Jahren ausschied.

Für seine Verdienste zeichnete ihn Rombach mit der silbernen Ehrennadel des Verbandes aus. Klaus-Dieter Ritz verlas den Prüfungsbericht, der keine Beanstandungen enthielt. OB Philipp Frank verwies auf die extrem gestiegene Nachfrage bei den Wohnungen, „das Thema Wohnen ist für die Stadt von elementarer Bedeutung“. Aber er hoffe, das Problem durch gemeinsame Anstrengungen lösen zu können.