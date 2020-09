Die Vermüllung des Stadtgebiets ist auch in Waldshut-Tiengen ein notorisch diskutiertes Thema. Sogar eine Bürgerversammlung hat sich schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, wie das Problem zu lösen wäre. Jüngste Maßnahme vor einigen Jahren war eine Verschärfung der kommunalen Polizeiverordnung. Danach muss mit einem (im Wiederholungsfall deutlich erhöhten) Bußgeld rechnen, wer zum Beispiel Kaugummis, Getränkebecher, Pizzakartons oder Zigarettenkippen auf Straßen, Wegen und Plätzen hinterlässt.

Aktuell ist das Abfall-Arsenal um einen unappetitlichen Artikel erweitert worden. Zu verdanken ist dies der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Maskenpflicht. Waren die Bedeckungen anfangs so rar, dass sie teilweise zu Wucherpreisen gehandelt wurden, so gibt es jetzt offenbar zu viele davon. Denn immer öfter sieht man sie, meist sind es die einfachen hellblauen OP-Aufsetzer, im Schmutz am Boden liegen. Gewiss können die Mitarbeiter des städtischen Reinigungsdiensts sich Schöneres vorstellen, als Bakterien- oder gar Virenmüll zu beseitigen. Übrigens soll es auch vorkommen, dass Gäste nach dem Besuch eines Straßencafés ihre Maske einfach auf dem Tisch liegen lassen – eine besondere Form der Aufmerksamkeit sowohl gegenüber dem Bedienungspersonal als auch gegenüber nachfolgenden Kunden.