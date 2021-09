von Alfred Scheuble

Für den Neubau einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Schlücht an der Pater-Jordan-Straße in Gurtweil wird derzeit die alte, einsturzgefährdete Brücke aus dem Jahr 1925 rückgebaut. Die wasserrechtliche Genehmigung für den Rückbau der bestehenden Brücke ging am 9. September bei der Stadt Waldshut-Tiengen ein. Am 17. September begannen die Vorbereitungen zum Rückbau der Brücke.

Vor dem Abbruch muss eine provisorische Medienbrücke für die bestehenden Versorgungsleitungen (Trinkwasser, Strom, Telefon und Internet) erstellt werden. An beiden Seiten der Brücke in der Pater-Jordan-Straße werden die hierzu erforderlichen Anschlüsse im Erdreich verlegt.

Während der Arbeiten ist neben der Pater-Jordan-Straße auch mit kurzen Behinderungen zu rechnen. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden jedoch während des Rückbaus weitestgehend gewährleistet. Die unmittelbar angrenzenden Fußwegeverbindungen sind während der Arbeiten nur eingeschränkt nutzbar.

Die vorbereitenden Arbeiten sollen bis Anfang Oktober dauern.