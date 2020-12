Die coronabedingten Geschäftsschließungen haben ihre speziellen Gesetzmäßigkeiten, wobei sich teilweise auch überraschende Aspekte auftun. Beim ersten Lockdown im Frühjahr etwa waren Baumärkte von der Verordnung ausgenommen, was dem großen orangefarbenen Betrieb zwischen Waldshut und Tiengen reichlich Umsatz sicherte. Denn bekanntlich gibt es in den weitläufigen Hallen nicht nur alles für Heimwerker. Dank großzügiger Auslegung der städtischen Einzelhandelsregeln, die bestimmte Warengruppen nur begrenzt außerhalb der Innenstädte erlauben, findet sich auch ein umfangreiches Randsortiment, das vom Schwarzwälder Schinken bis zum Spielzeugauto reicht. Und wer vom Luxusausbau des Dachstuhls träumt, aber noch nicht genug Geld für das erforderliche Material auf dem Konto hat, kann am Rande der Werkzeug-Regale sogar Lotto spielen.

Doch die spezielle Befreiung vom Pandemie-Erlass hat beim zweiten Lockdown keine Wiederholung gefunden. Dieses Mal sind auch die Baumärkte geschlossen. Dafür gibt es eine andere Auffälligkeit, festzustellen in der Waldshuter Fußgängerzone: Im Unterschied etwa zu den diversen Modegeschäften darf ein Fachgeschäft für Wein und Spirituosen gemäß den Ausnahmeregelungen des Landes Baden-Württemberg geöffnet bleiben. Der gute Tropfen vergorenen Rebensafts gilt offenbar als Grundbedürfnis. Wer in diesen nasskalten Tagen Alkohol vorzugsweise in erhitzter Form zu sich nehmen möchte, kann übrigens auf eine unkonventionelle Variante zurückgreifen: Das mit Apfel- und Zimtaromen gewürzte Glühbier dürfte mindestens soviel Geschmacksdiskussions-Potenzial aufweisen wie der gute alte Glühwein.