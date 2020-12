Über lange Zeit haben wir nur im Märchen der Gebrüder Grimm von ihm gehört, doch jetzt ist er plötzlich wieder in Natura da. Ganz offensichtlich sind die Projekte zur Wiederansiedlung des Wolfs erfolgreich, denn wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass der graubraune Räuber nach Waldshut-Tiengen vordringt, wo er im Ortsteil Gurtweil unlängst über nichtsahnende Schafe hergefallen ist? Vergleichsweise idyllisch klingt vor diesem Hintergrund die Überschrift „Wolfsbegegnungen in der Kulturlandschaft“, unter der das Bundesumweltministerium im Internet einschlägige Informationen gibt.

Eventuell wird sich jetzt manch ein Waldspaziergänger fragen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, unvermittelt einem Vertreter der Art Canis lupus gegenüberzustehen. Das Ministerium beruhigt: „Meistens weichen die Wölfe dem Menschen aus, noch ehe er sie bemerkt hat.“ Doch was tun, wenn es einmal doch passiert? Auch hier wissen die Experten Rat: Abstand halten (das haben wir in der Corona-Krise ja sowieso schon verinnerlicht) und Ruhe bewahren, lautet die Devise. Für den Fall, dass Isegrim sich nicht von selbst wieder davontrollt, gilt der Hinweis, sich zwecks Vertreibung des Wildtiers deutlich bemerkbar zu machen, etwa durch Händeklatschen oder lautes Sprechen. Passende Textvorschläge macht das Ministerium nicht. Ohnehin dürfte es dem Wolf einerlei sein, ob man ihn mit der Einsteinschen Relativitätstheorie konfrontiert oder mit einem netten Literaturzitat (“Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!“). Doch im Ernst: „Ein direktes Zusammentreffen von Wolf und Mensch ist auch in von Wölfen besiedelten Gebieten selten“, wird in dem Regierungsbeitrag betont. Tatsächlich dürfte die Wahrscheinlichkeit, bei Spaziergängen beispielsweise auf dem Wutachdamm mit nicht angeleinten und/oder schlecht erzogenen Hunden konfrontiert zu werden, nach wie vor erheblich größer sein.