Der Waldshuter Chilbiplatz ist ein wahres Multitalent. Die meiste Zeit des Jahres bietet er den Menschen eine Ressource an, die in der Stadt immer knapper geworden ist: Hier sind noch reichlich Parkplätze zu finden. Und wie der Name schon sagt, wird das Areal vor allem auch für das Heimatfest genutzt, wenn im August das große Zelt und die Rummel-Attraktionen aufgebaut werden (die vergangenes Jahr wegen der Pandemie ausfallen mussten). Und in früheren Jahren diente das Gelände als weiträumiger Landeplatz für den Rettungshubschrauber, der nun auf der verbesserten Plattform neben dem Spital einschweben kann.

Jetzt ist mit der Einrichtung des Corona-Testzentrums noch ein medizinischer Verwendungszweck hinzugekommen: Seit 22. März können Interessierte mit dem Auto vorfahren und sich der Prozedur mit dem Wattestäbchen unterziehen. Damit folgt die Stadt dem Beispiel anderer Kommunen wie etwa Lauchringen, wo bereits seit 15. März die Sofort-Kontrollen für alle angeboten werden. Dort war im Helferteam auch schon Bürgermeister Thomas Schäuble zu sehen – schließlich ist der Rathaus-Chef Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, der an der Aktion beteiligt ist. Doch zurück zum Chilbiplatz, der nicht zum ersten Mal in Sachen Corona eine Rolle spielen darf. Bekanntlich veranstaltete der VfB auf dem Gelände im Mai 2020 erstmals ein Autokino und bot damit eine Attraktion in Zeiten reihenweise abgesagter Veranstaltungen. Gewagt erscheint derzeit die Frage, was wohl der kommende Sommer auf dem Chilbiplatz bringt. Zuckerwatte statt Wattestäbchen wäre aber eine schöne Perspektive.