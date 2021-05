von Alfred Scheuble

Ein Jahr vor dem großen Jubiläum des Musikvereins Gurtweil steigt die Nervosität und Spannung bei den Verantwortlichen. Zwar befasst sich ein eigens geschaffenes Festkomitee bereits seit vergangenem Jahr mit den Feierlichkeiten und mit der Terminfestlegung, aber die anhaltende Corona-Pandemie sorgt mit jedem weiteren Monat der Ungewissheit für sorgenvolle Stirnfalten. Und schon jetzt sind einige Termine im Vorlauf auf den 150. Vereinsgeburtstag gestrichen worden. Die Absage vieler Termine im Vorjahr (zum Beispiel Ostermesse, Markt der Sinne, Konzertreise, Dorfhock, Jahreskonzert) bewirkten eine schmerzhafte Phase der erzwungenen Untätigkeit, die auch jetzt in der ersten Hälfte dieses Jahres anhält.

Mit festlicher Marschmusik voran, so wie auf diesem Foto aus 1959 beim Bezirksmusikfest in Gurtweil, wurden früher f Festveranstaltungen eröffnet. Das Bild zeigt den Musikverein Gurtweil mit dem damaligen Fahnenträger Josef Bartholomä und zwei Festjungfern; links dahinter mit der Tuba der damalige, langjährige Vorsitzende Oskar Tröndle.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Daniel Duttlinger, hofft zusammen mit seinem Festteam und mit allen Vereinsmitgliedern darauf, dass spätestens nach den Sommerferien das Vereinsleben wieder lebendig wird. In diesem Jahr stehen zumindest noch der Dorfhock am 18. Juli und das Jahreskonzert am 27./28. November im Terminkalender. Jedenfalls warten nicht nur die 43 Aktiven des Musikvereins, sondern auch ihre Anhänger und die Dorfgemeinschaft auf das Auftaktzeichen für den Start ins Jubiläumsjahr 2022.