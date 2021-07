Ein Auerhahn am Lärchenberg bei Höchenschwand war Mitte der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre eine Attraktion für Tierfreunde. Eindringlingen in sein Revier trat der Vogel unerschrocken entgegen, die ihrerseits das seltene Erlebnis hatten, einem dieser sonst scheuen Tiere sozusagen Auge in Auge gegenüber zu stehen. Wobei sich allerdings Vorsicht gebot, dem Schnabel oder den kräftigen Flügeln des Vogels nicht zu nahe zu kommen. Richtig aggressiv wurde der Hahn gegen Motorradfahrer, auf die er regelrecht Attacken flog.

Einer der wenigen Menschen, die das Verhalten des Vogels damals genau beobachten konnten, war der 2010 im Alter von 83 Jahren verstorbene Hans Ruppaner, zuletzt Rektor der Waldshuter Hansjakob-Schule. Ruppaner war Mitte der 1950er Jahre Lehrer in Strittberg und Amrigschwand. Als leidenschaftlicher Hobbyfotograf machte sich Ruppaner sofort auf den Weg, als er vom ungewöhnlichen Verhalten des Tieres hörte, das alle nur den „verrückten Auerhahn“ nannten. Die Chance, einem Auerhahn nicht stundenlang geduldig auflauern zu müssen, sondern ihn als freiwilligen Darsteller problemlos vor die Kamera zu bekommen, ließ er sich nicht entgehen.

„Ich bin in das Waldgelände reingegangen, das der Hahn als sein Revier betrachtete, und kurz darauf kam er auch schon anstolziert“, berichtete Ruppaner seinerzeit von seiner ersten einer ganzen Reihe von Begegnungen mit dem seltsamen Vogel. „Man musste jedoch aufpassen, denn der Kerl konnte auch recht anhänglich sein“, beschrieb der Lehrer das Verhalten des Hahns. „Er hat mit seinen Schwanzfedern ein Rad geschlagen, die Flügel gestellt und Balzgeräusche von sich gegeben.“ Einmal rückte der Hahn dem Fotografen so nahe auf die Pelle, dass Ruppaner sich Schläge der kräftigen Flügel gegen das Schienbein einhandelte. „Was ganz schön weh tat“, erinnerte sich Hans Ruppaner.

Die Geschichte vom Angriff auf Motorradfahrer kannte Hans Ruppaner von einem, der das selbst erlebte. „Das war ein Waldarbeiter“, so Ruppaner, „der damals mit seinem NSU-Quickly zu Fällarbeiten im Bereich Lärchenberg unterwegs war. Und gerade, als er sein Moped ausstellen und absteigen wollte, hatte er den Auerhahn im Genick.“ Der nicht wenig erschrockene Waldarbeiter konnte das Tier abschütteln, das sich dann jedoch über das Moped hermachte und dem vermeintlichen Rivalen mit dem Schnabel das Rücklicht zertrümmerte.

Weniger rabiat ging der Auerhahn mit dem damaligen Revierförster Vetter aus Tiefenhäusern um. Er dürfte die meisten Begegnungen mit dem Tier gehabt haben und konnte sich den Vogel sogar unter den Arm klemmen, wie auf einem 1957 erschienenen Zeitungsfoto zu sehen. Die Kunde vom verrückten Auerhahn machte schnell die Runde. Tierfreunde aus dem Kreisgebiet pilgerten zum Lärchenberg und hofften auf die Begegnung mit dem Vogel. Der ließ sich allerdings oft längere Zeit nicht sehen, erschreckte dafür mit unverhofftem Auftauchen ahnungslose Spaziergänger.

Etwa zehn Jahre, so schätzte Hans Ruppaner, trat der verrückte Auerhahn am Lärchenberg immer wieder in Aktion, und das nicht nur zu Balzzeiten des Auerwilds. Mit einer Henne wurde der Hahn jedoch nie gesehen, obwohl es damals nördlich von Häusern im Gebiet Blasiwald brütendes Auerwild gab. Mit seiner sexuellen Orientierung lag der Hahn ganz eindeutig „neben der Kapp“.

Rund zehn Jahre lang beschränkte sich der verrückte Auerhahn vom Lärchenberg auf Waldspaziergänger und Motorradfahrer. Dann ward er nicht mehr gesehen.