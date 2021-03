Mit Brunnen und Kunst im öffentlichen Raum prägt der Rheinfelder Bildhauer Leonhard Eder das Stadtbild am Hochrhein. Der 88-Jährige kann auf ein imponierendes Lebenswerk und 70 Jahre Arbeiten mit und am Stein zurückblicken.

Was macht die junge Dame aus Stein in der Waldshuter Fußgängerzone?“ Dies fragte sich kürzlich Roland Gerard in einer Kolumne in dieser Zeitung, als der Schnee geschmolzen war und den Blick frei gab auf die Frauenfigur mit Kaffeetasse, die