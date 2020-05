von Manfred Dinort

Was nützt ein großer Speicher, wenn er kaum zugänglich ist? Das Problem brannte den Eschbachern seit Jahren auf den Nägeln, denn der geräumige Speicher unter dem Walmdach des Gerätehauses war nur mit Leitern über enge Luken zugänglich. Sperrige Gegenstände mussten an den Außenwänden, etwa auf der Rückseite des Hauses, unter dem knappen Schutz des Vordaches abgestellt werden. „Der Zugang war sehr mühsam“, stellte auch Ortsvorsteher Matthias Schupp fest. „Wenn einmal was oben war, dann blieb es in der Regel auch oben.“

Waldshut-Tiengen Wandern vor der Haustür (Teil 2): Vom Eschbacher Wasserschloss zum Pusteblumen-Paradies Das könnte Sie auch interessieren

Daher wurde im Ortschaftsrat der Vorschlag gemacht, den Speicher über eine Außentreppe und eine Tür im Giebel zugänglich zu machen, um den Platz sinnvoll nutzen zu können. Inzwischen ist die 1,50 Meter breite Metalltreppe, mit 20 Stufen und oben einem breiten Podest, installiert und ermöglicht einen problemlosen Zugang zum Speicher, der mittlerweile auch aufgeräumt wurde.

Die alten Schulbänke im Speicher des Gerätehauses erinnern an die Zeiten, als Eschbach noch eine eigene Schule hatte.

Nur die eine Ecke ist noch belegt: Da stehen die alten Schulbänke in Reih und Glied, wie in einem Klassenzimmer. Eine Erinnerung an alte Zeiten, als Eschbach noch eine eigene Schule hatte. Die Bänke mit Klappsitzen sollen jetzt an interessierte Bürger abgegeben werden. Eine Bank ist für das Heimatmuseum im Haus Eckert reserviert.

Waldshut-Tiengen Baumfrevel auf dem Haspel: Alte Linde droht wegen Schäden abzusterben Das könnte Sie auch interessieren

Die Kosten für den neuen Aufgang beliefen sich auf rund 8000 Euro, die Treppe wurde vom Metallbauer Hubert Strittmatter aus Laufenburg angefertigt. In Eigenleistung wurden die Fundamente gesetzt und die Eingangstür im Giebel angefertigt und eingebaut. Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich drei große Garagen. Hier stehen Werkbänke und hier sind die Gerätschaften für den Winterdienst und die Wegewarte untergebracht.

Initiative von Karl Schleith

Im Winter nutzt der Sportverein Eschbach eine der Garagen, um seinen Transportbus für die Vereinsjugend dort unterzustellen. Natürlich ist auch hier der Platz knapp geworden, ein Großteil davon soll jetzt im Speicher untergebracht werden. Das Gebäude ist rund 50 Jahre alt, es wurde auf Initiative des ehemaligen Eschbacher Stadtrates Karl Schleith gebaut, der damals befand: Eschbach braucht einen Geräteschuppen.